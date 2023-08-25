Дезинформация о войне: фотографии "детей-солдат" были подделаны

Наш проект The Cube разобрался с новой волной фейков в интернете и выяснил, что Украина не отправляет детей на фронт.

Действительно ли Украина отправляет детей на войну? Этим вопросом задаются многие пользователи социальных сетей, публикуя фотографии надгробий, якобы свидетельствующие о том, что на фронтах гибнут солдаты моложе 18 лет.

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Давайте разберемся, что скрывается за этими изображениями, получившими широкое распространение.

Пользователи социальной платформы X, ранее известной как Twitter, поделились фотографиями предполагаемых могил погибших украинских солдат, одному из которых, по их словам, было 16, а другому — 17 лет.

Эти фотографии были опубликованы на разных языках, включая французский, итальянский и русский. По состоянию на 24 августа одно из сообщений набрало почти 140 000 просмотров.

Выполнив обратный поиск по первому снимку, мы обнаружили, что в действительности эта фотография подверглась цифровому изменению.

Оригинал фотографии был опубликован украинским интернет-изданием "Вікна" в январе 2023 года.

Как видите, человек на фотографии совсем не похож на того, кто изображен на сообщении в соцсетях, а на настоящем могильном камне нет никаких дат.

Мы снова провели обратный поиск по второму снимку, на котором описана предполагаемая смерть солдата, которому на тот момент было всего 16 лет.

Но и в этом случае мы обнаружили, что фотография была изменена.

Мы нашли оригинальный пост в Instagram. Фотография была опубликована в июне 2023 года:

И снова видно, что этот мужчина совсем не похож на того, кто изображен на фотографии в социальных сетях. Даты также изменены. На оригинальной фотографии видно, что человек родился в 1996 году, поэтому ему не могло быть 16 лет во время полномасштабного вторжения России на Украину, начавшегося в феврале 2022 года.

Мы также проверили сайт украинского парламента, согласно законодательству страны, "на военную службу призываются граждане Украины мужского пола, годные для этого по состоянию здоровья, достигшие ко дню отправки в воинские части 18 лет, а также лица старших возрастов, не достигшие 27 лет и не имеющие права на освобождение или отсрочку".

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Призыв в армию молодежи в возрасте 18 лет и старше в Украине отличается от мобилизации во время войны.

Но в обоих случаях для поступления на военную службу солдату должно быть не менее 18 лет.