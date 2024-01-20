Тупик в секторе Газа: Израиль призывают пойти на сделку с ХАМАС, чтобы спасти заложников

By Euronews

Израиль продолжает наносить интенсивные удары по сектору Газа, но военная операция не приносит главного результата - уничтожения ХАМАС и освобождения удерживаемых боевиками заложников

РЕКЛАМА

На юге сектора Газа в районе Хан-Юниса продолжаются интенсивные бои. Палестинский Красный Полумесяц обвиняет Израиль в обстреле больницы Аль-Амаль, одного из немногих медицинских учреждений Газы, которые все еще работают. Организация утверждает, что больница была атакована израильскими беспилотниками.

Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля превысило 24,7 тыс., ранения получили свыше 62 тысячи человек. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава. По информации ведомства, контролируемого ХАМАС, накануне погибли 142 человека, 278 получили ранения. В заявлении подчеркивается, что тела многих погибших все еще остаются под разрушенными зданиями и на дорогах анклава. Бригадам скорой помощи и представителям гражданской обороны не удается до них добраться.

Призывы найти решение

Вто время как ЦАХАЛ продолжает наступать, все чаще звучат призывы найти решение, предусматривающее перемирие - как из-за рубежа, так и внутри Израиля.

Белый дом заявляет, что будет и дальше пытаться убедить израильское руководство придерживаться реализации концепции двух государств после окончания войны. Ранее Биньямин Нетаньяху прямо отверг этот подход.

"Речь идет не о том, чтобы попытаться выкрутить кому-то руки или заставить изменить свое мышление, - заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. - Премьер-министр Нетаньяху ясно выразил свою озабоченность по этому поводу. Президент Байден твердо убежден в том, что решение о двух государствах по-прежнему является правильным путем. И мы продолжим отстаивать эту точку зрения".

Президент Байден твердо убежден в том, что решение о двух государствах по-прежнему является правильным путем. И мы продолжим отстаивать эту точку зрения Джон Кирби пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома

Раскол в правительстве Израиля

Тем временем в Израиле, где проходят многочисленные антивоенные демонстрациии, начинает проявляться и раскол в правительстве. Так, Гади Айзенкот, уважаемый офицер и бывший начальник Генштаба, а ныне член военного кабинета, призывает к проведению досрочных выборов, чтобы "вернуть доверие" правительству, поскольку нынешний кабинет, по словам Айзенкота, стремительно его теряет.

В интервью одному из израильских телеканалов он заявил, что цели войны в секторе Газа не были достигнуты.

Мы не можем освободить пленных из рук ХАМАС, не заключив с ним сделку Гади Айзенкот бывший начальник Генштаба израильской армии

Айзенкот обвинил политиков и военных в том, что они "не говорят правду" о целях и ходе войны. Он настаивает на том, что нет другого способа спасти заложников, кроме объявления перемирия, поскольку любая попытка освободить их силой обречена на провал.

А провозглашенную конечную цель войны - полное поражение ХАМАС - Айзенкот считает "нереалистичной".