ЦАХАЛ сообщает о сносе домов подозреваемых в терроризме на Западном Берегу Иордана. В результате нового израильского авиаудара в Ливане погиб член "Хезболлах" и ранены мирные жители

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Биньямин Нетаньяху отверг предложение ХАМАС о перемирии. По мнению израильского премьера, требования ХАМАС просто неприемлемы, поскольку это означало бы практически возврат к довоенному статусу-кво. По словам Нетаньяху, только полная победа обеспечит ликвидацию ХАМАС и возвращение всех заложников-израильтян, тогда как следование предложению ХАМАС станет "смертельным ущербом безопасности Израиля".

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"В обмен на освобождение наших заложников ХАМАС требует окончания войны, вывода наших войск из сектора Газа, освобождения всех убийц и насильников из Нухбы (подразделения ХАМАС) и сохранения ХАМАС в неприкосновенности. Если мы согласимся на это, то значит наши воины пали напрасно. Если мы согласимся на это, мы не сможем гарантировать безопасность наших граждан, мы не сможем благополучно вернуть эвакуированных в свои дома, а следующее 7 октября будет только вопросом времени."

Ранее Нетаньяху вызвал разочарование американских и европейских союзников, отказавшись следовать принципу "двух государств" в потенциальном послевоенном сценарии. Премьер также сталкивается с растущим давлением внутри страны, поскольку родственники заложников требуют от правительства сделать больше для возвращения пленных, вплоть до перемирия или прекращения огня.

Несмотря на решимость Нетаньяху продолжать войну, иностранные дипломаты не оставляют попыток заключить сделку. По данным The Wall Street Journal, США, Египет и Катар на этой неделе попытаются начать переговоры, которые "начнутся с освобождения заложников и, в конечном итоге, приведут к выводу израильских войск".

Дипломаты говорят, что необходимо использовать любой, даже самый маленький шанс, поскольку война начинает распространяться по региону. Нетаньяху заявил в воскресенье: "Кто бы ни пытался причинить нам вред – мы причиним ему вред, в секторе Газа, в Ливане, в Сирии и где угодно".

В воскресенье Израиль нанес новый точечный авиаудар по Ливану, в результате которого был убит представитель "Хезболлах" и, по данным ливанских источников, ранены несколько проходящих мимо мирных жителей.

Ранее в результате аналогичного авиаудара в Сирии погибли несколько членов иранской Революционной гвардии. Это вызвало резкую реакцию Тегерана: президент Раиси заявил, что Иран "не оставит преступления сионистского режима без ответа".

Тем временем на Западном берегу реки Иордан Израиль продолжает сносить дома палестинцев, которых власти еврейского государства обвиняют в терроризме.