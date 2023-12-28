Электробусы в Норвегии замерзли. Так ли это? Проверяем!

Соцсети и таблоиды критикуют "зеленую" экономику, говоря о неустойчивости и поломках. Разбираемся в CUBE

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Движение в норвежской столице Осло было парализовано после того, как все её электробусы сломались из-за холода?

Так утверждают многочисленные таблоиды и пользователи социальных сетей.

Давайте разберемся, что же произошло на самом деле...

Это было названо "зеленым провалом"... Пользователи соцсетей и таблоидыобсуждали, что случилось с парком новых электробусов в Осло...

Почему они перестали работать? Потому что холодная погода значительно сокращает срок службы аккумуляторов.

Согласно этим сообщениям и публикациям в СМИ, ежедневно приходилось отменять более 140 рейсов, что якобы привело к "транспортному коллапсу" в столице Норвегии. Многие критиковали решение властей страны отказаться от автобусов с дизельными и бензиновыми двигателями в ближайшие два года.

Что же произошло на самом деле? Ситуация не столь драматична, как об этом пишут в социальных сетях.

Мы связались с представителями Ruter, компании-оператора общественного транспорта Осло. В электронном письме они назвали обвинения "большим преувеличением", отметив, что в течение нескольких дней отменялись в среднем от 50 до 100 рейсов из более чем 4 000".

В компании признали, что проблемы, связанные с сокращением запаса хода автобусов в холодную погоду, были. Они были решены с помощью изменений в системе зарядки батарей и другой инфраструктуры.

В Ruter утверждают, что после устранения проблем парк электробусов работает в обычном режиме.

Но реально ли эксплуатировать парк электробусов в таких странах, как Норвегия, где регулярно наблюдаются низкие температуры? Мы задали этот вопрос профессору профессору машиностроения и эксперту по аккумуляторам Анне Стефанопулус.

"Автобусы на электробатареях чрезвычайно эффективны. Они "любят" работать при комнатной температуре, так же как и люди, как многие чувствительные приборы. Компания-оператор должна принять это во внимание. Это означает, что автобусы должны оставаться подключенными к сети, по возможности, за пару часов до выхода на маршрут, необходимо пополнять запас заряда и, вероятно, оставлять их "на зарядке" на ночь, когда очень холодно. Если это делать, батареи смогут работать на максимальное расстояние", - говорит эксперт.

К концу 2024 года на улицах Осло останутся только электрические автобусы. Сегодня более половины парка компании Ruter составляют транспортные средства, работающие на аккумуляторах.

Жители Норвегии тоже предпочитают приобретать электромобили. В 2022 году доля электрокаров среди всех зарегистрированных новых транспортных средств в стране составили 80%.