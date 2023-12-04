Польские водители грузовиков и фур уже почти месяц блокируют подъезды к КПП и выезды с него на границе с Украиной. В прошлую пятницу к протесту присоединились словацкие водители. Назревает полномасштабный европейский кризис.

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Тысячи украинских водителей днюют и ночуют в своих грузовиках, неделями ожидая возможности пересечь границу. Очереди на контрольно-пропускных пунктах с польской стороны растянулись на десятки километров.

В регион пришла зима. Температура воздуха минусовая. В такие условиях, да ещё и при скудных запасах продовольствия и отсутствии медицинских служб, людям приходится крайне тяжело. Сообщается, что умерли двое украинцев, застрявших в своих машинах в одной из таких очередей (польские власти подтверждают гибель одного человека).

Официальные лица в Киеве назвали ситуацию "катастрофической" и рассказали о подготовке эвакуации заблокированных водителей. По оценкам Федерации работодателей Украины, с начала протестов польских перевозчиков, украинская экономика потеряла не менее 400 миллионов евро.

Тем временем Еврокомиссия пригрозила Варшаве последствиями судебного характера, если общеевропейские правила страной не будут соблюдаться.

Чем возмущены дальнобойщики?

Брюссель реализует программу многосторонней поддержки Украины (в связи с военным вторжением России). Евросоюз освободил украинских водителей грузового транспорта от необходимости иметь при себе разрешения, которые обычно требуются от перевозчиков из стран, не входящих в ЕС. Водительские удостоверения и сертификаты профессиональной компетенции, выданные одной стороной, автоматически признавались действительными другой.

Инициатива под названием "полосы солидарности" между Украиной и Евросоюзом начала действовать в июне прошлого года. Она призвана поддержать украинскую экономику, торговлю и экспорт в условиях российской агрессии. Частичная оккупация российскими войсками восточных регионов Украины лишила страну доступа к Чёрному морю - основному маршруту перевозки товаров в страны сообщества.

По данным Европейской комиссии, "полосы солидарности" позволили Украине в период с марта 2022 года по ноябрь 2023 года экспортировать более 60 миллионов тонн продовольственных товаров, таких как зерно и масличные культуры, а также 48 миллионов тонн несельскохозяйственных товаров.

Но это не устроило польских дальнобойщиков. Они утверждают, что украинским водителям предоставлена чрезмерная свобода действий, и они пользуются новыми правилами, чтобы охватить транспортные маршруты между странами-членами ЕС, которые не связаны с Украиной.

Украинские перевозчики предлагают более низкие цены на свои услуги и продукцию и не обязаны следовать стандартам ЕС. Польские же дальнобойщики, которые в течение многих лет занимали лидирующие позиции в европейском секторе автоперевозок, протестуют против, по их выражению, "нечестной конкуренции". Они требуют немедленного упразднения льгот для своих коллег из соседней страны.

Также они настаивают на том, чтобы фуры, возвращающиеся из Украины порожняком, исключили из eCherha (электронной очереди на пересечение границы).

Словацкие водители разделяют мнение польских коллег, тоже требуя вернуть довоенные правила.

Каков масштаб протестов?

Протесты начались 6 ноября и охватили четыре контрольно-пропускных пункта вдоль польско-украинской границы: Дорохуск-Ягодин, Гребенне-Рава-Русская, Корчова-Краковец и с прошлой недели - Медыка-Шегини.

Всего в стране восемь пунктов пересечения границы с Украиной для автомобильного грузового транспорта.

Протестующие обещали пропускать автотранспорт с гуманитарной помощью и военными грузами. Киев утверждает, что это обещание не выполняется.

Тем временем словацкие водители заблокировали КПП Вышне Немецке-Ужгород - самый оживлённый пункт пропуска на границе Словакии с Украиной.

Связано ли это со спором об украинском зерне?

Протесты скорее вызваны острой конкуренцией со стороны украинских дальнобойщиков, которые теперь могут почти беспрепятственно обслуживать европейских клиентов.

Однако связь со спором об украинском зерне всё же есть. После того, как началась война в Украине, ЕС отменил пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию, которая вывозилась из страны по "полосам солидарности". Это привело к перенасыщению европейского рынка дешёвым украинским зерном, в частности, в пяти периферийных странах-членах: Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.

Тут же взбунтовались польские фермеры, на что власти отреагировали введением одностороннего запрета на экспорт украинских зерновых.

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Протестующие дальнобойщики - это низовое движение, не имеющее прямого отношения к государству, как считают многие аналитики. Варшава, однако, выразила солидарность с протестующими водителями, назвав их требования обоснованными, и призвала Брюссель вернуть спецразрешения на перевозки для украинцев.

Цифры, опубликованные Министерством инфраструктуры и развития Польши, объясняют недовольство участников протеста: в 2021 году, за год до начала войны с Россией, на польских дальнобойщиков приходилось 38% европейских автоперевозок, на украинских - 62 %. В конце октября текущего года цифры составили 8% и 92% соответственно.

Что говорит Брюссель?

Еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян назвала ситуацию "абсолютно неприемлемой" и призвала кскорейшему разрешению проблемы.

"Я поддерживаю право людей на протест, но весь ЕС - не говоря уже об Украине, стране, которая сейчас находится в состоянии войны, - нельзя брать в заложники, блокируя наши внешние границы", - заявила Вэлян на прошлой неделе.

Она упрекнула польское правительство в бездействии, предупредив, что Еврокомиссия запустить в отношении Польши юридическую процедуру с целью принудить страну к соблюдению законов, принятых в ЕС.

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"В поисках решения нет доброй воли. Такова моя оценка на сегодняшний день, - сказал Валян. - Исходя из наших наблюдений, мы делаем вывод, что польские власти остаются практически безучастны".

"А ведь именно они должны обеспечивать соблюдение закона на этой границе", - добавила она.

Каким может быть выход?

Переговоры между сторонами продолжаются, но дорожной карты для долгосрочного решения пока нет. В выходные Польша и Украина договорились наладить движение порожних фур, открыв погранпункт Угринов - Долгобычев и создав отдельные зоны для пропуска на КПП Дорохуск-Ягодин и Корчова-Краковец.

Но польское правительство, переживающее переходный период после восьми лет правления партии "Право и справедливость" (PiS), объявило об ужесточении проверок грузовиков на границе "по просьбе польских перевозчиков" и призвало к срочному пересмотру соглашения между ЕС и Украиной об автомобильных перевозках.

Еврокомиссия играет роль посредника в споре. Она предложила список "технических мер", для ослабления напряжённости. Однако Брюссель дал понять, что спецразрешения для украинских водителей фур он отменять не станет, поскольку это часть международного соглашения, подписанного с Украиной и одобренного странами-членами ЕС.

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Комиссия, как и в случае с зерновыми спорами, выступает против внесения каких-либо существенных изменений в программу поддержки Украины со стороны блока.

Тем временем протестующие грозят продлить блокаду как минимум до начала января, если их требования не будут удовлетворены.