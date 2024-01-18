Польские водители приостановили акцию протеста на границе

Польские дальнобойщики, блокирующие украинские грузовики на границе, приостановили акции протеста. Они согласились дать властям время на переговоры

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Новые власти Варшавы достигли соглашения с водителями, которые уже несколько месяцев блокируют украинские грузовики на границе Польши с Украиной. Они недовольны неравными условиями для перевозчиков.

Забастовщики объявили, что приостанавливают свои действия, чтобы дать возможность провести новые переговоры.

"Да, соглашение достигнуто, и, честно говоря, мы надеемся, что это начало счастливого разрешения этой сложной ситуации", - подтвердил Павел Шильц, депутат парламента от партии "Польша 2050".

Первые украинские грузовики смогли наконец переправиться через без особых препятствий. Незаблокированная граница радует водителей, спешащих домой из дальних поездок, особенно в зимних условиях.

"С вечера ждем, но все идет гладко, все движется вперёд. Скоро дом, жена ждет, дети, семья, а польских водителей ждут их жены и дети", - говорит Сергей, украинский водитель.

Польские водители говорят, что не отступятся от своих требований. Но при этом они заявили, что готовы дать новому правительству страны шанс.

Яцек Сокол, представитель забастовщиков:

"Мы дали нашему польскому правительству время до 1 марта, чтобы сесть и посмотреть, что они смогут для нас сделать. Небольшой успех заключается в том, что с украинской стороны транспортные средства уже не въезжают в Польшу из так называемой "электронной очереди", где они могут зарегистрироваться до 20:00 и покинуть Украину первыми, так что здесь мы уже можем видеть первые акты доброй воли с украинской стороны".

Магдалена Ходовник, Euronews:

"Приостановка забастовки на трех пограничных переходах носит временный характер, а переговоры и поиски компромисса все еще продолжаются. Поэтому окончательного решения водителям грузовиков придется подождать".