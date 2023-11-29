«Блокада границы неприемлема»

By Euronews

Министры планируют обсудить ситуацию на польско-украинской границе в понедельник

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Блокада польско-укрианской границы неприемлима, а Варшава фактически самоустранилась от решения проблемы: так считает еврокомиссар по транспорту. Еврокомиссия предупреждает, что может вмешаться, то есть начать судебное разбирательство, если ситуация не разрешится в ближайшее время.

Адина Вэлян, еврокомиссар по транспорту:

«Я не наблюдаю добросовестности в поисках решения. Такова моя сегодняшняя оценка. Польские власти почти устранились от участия. И я говорю это потому, что именно власти Польши должны обеспечивать соблюдение закона на границе. И хотя я поддерживаю право людей на протест, нельзя, блокируя внешние границы, брать в заложники весь Евросоюз, не говоря уже об Украине, стране, которая в сейчас находится в состоянии войны».

С 6-го ноября польские дальнобойщики блокируютчетыре КПП на границе с Украиной, не пуская грузовики в обе стороны. Манифестанты требуют отменить решение о либерализации перевозок, которое позволяет украинским водителям въезжать в ЕС без специальных разрешений. Поляки считают это нечестным конкурентным преимуществом.

Для украинцев же западная сухопутная граница — единственный надёжный путь снабжения воюющей страны.

«Нам нужно уже договориться, и как можно скорее. Ведь в Украине война, люди погибают каждый день. Бизнес тоже важен. Но там гибнут обычные люди, разрушаются города и деревни», — говорит один из украинских водителей, застрявших на границе.

Министры транспорта стран ЕС планируют обсудить блокаду границы на заседании в понедельник. В Еврокомиссии уже подчеркнули, что не отменят безвизовый въезд для украинских водителей.