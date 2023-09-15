Еврокомиссия не будет продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС

By Euronews

15 сентября истекает запрет на экспорт зерна из Украины в страны Евросоюза

Еврокомиссия не стала продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕC, несмотря на протесты ряда восточно-европейских стран содружества, в частности, Польши, Словакия и Венгрии. Такое решение было принято в Брюсселе.

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В свою очередь Украина согласилась ввести правовые меры, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс зерна на рынок. Кроме того, Киев должен отдельно следить за экспортом четырех категорий товаров.

Ранее решение отменить эмбарго приняла Болгария, завив о солидарности с Украиной. Между тем Польша, Словакия и Венгрия продлили запрет на ввоз украинского зерна. Министр сельского хозяйства Венгрии сообщил, о запрете на ввоз более двадцати наименований украинских продуктов. В список, помимо зерновых, вошли мясо, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника.

Срок действия запрета на экспорт украинского зерна истекал 15 сентября.

В Еврокомиссии заявили, что намерены воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока меры со стороны Украины будут эффективно работать.