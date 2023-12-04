Лукашенко съездил к Си обсудить "всепогодное сотрудничество"

От "ускорения темпов сотрудничества" до войны в Украине – лидер КНР во второй раз за год провёл переговоры с руководителем Беларуси.

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Александр Лукашенко во второй раз за год встретился в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпином. Руководитель Беларуси приехал укреплять связи с азиатским гигантом в условиях западных санкций и определённой изоляции.

Минск "был, есть и будет надёжным партнёром" для Пекина, цитируют Лукашенко официальные белорусские СМИ.

"Развитие всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества Беларуси и Китая определено единством наших идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня", – заявил он на двусторонней встрече в понедельник.

Президент РБ добавил, что мир будет "благодарен" Китаю за его усилия по привлечению стран к его флагманской инициативе "Пояс и путь", "вотличие от западных стран, которые пытаются разрубить всё на части".

Агентство "Сихуань" пишет, что Китай "готов продолжать укреплять стратегическое сотрудничество" с Беларусью.

Не обошлось и без обмена подарками. Как сообщается, Лукашенко подарили шёлковую картину и яблоки из провинции Хунань. Китайский лидер получил, среди прочего, корзину с белорусскими продуктами.

Согласно базе данных UN Comtrade, вторая экономика мира была седьмым по величине торговым партнёром Беларуси до войны в Украине.

Несмотря на декларации о дружбе, которая "не зависит от погоды", по данным немецкого аналитического центра, близкого к СДПГ, в последнее время Китай сокращает свои инвестиции в Беларусь, не объявляя об этом.