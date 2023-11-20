ЕС хочет восстановить энергобаланс за счёт "зелёного водорода"

Еврокомиссия анонсировала план по наращиванию производства возобновляемого водорода. С его помощью ЕС намерен достичь целей "Зелёной сделки" к 2050 году.

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Еврокомиссия намерена увеличить долю возобновляемого водорода в энергобалансе ЕС. С этой целью она создаёт так называемый "Водородный банк" за счёт 800 миллионов евро, которые будут выделены из европейских фондов. Комиссия хочет помочь промышленным предприятиям, но в то же время стимулировать частные инвестиции.

Согласно плану, "зелёный водород" должен сыграть ключевую роль в декарбонизации секторов производства, и с его помощью Евросоюз намерен достичь целей "Зеленого соглашения" к 2050 году.

Марош Шефчович, вице-председатель Еврокомиссии:

"Мы хотим показать, что Евросоюз - мировой лидер в применении этих новых технологий, что мы действительно способны заменить ископаемое топливо экологически чистым водородом, что мы можем производить сталь с минимальным углеродным следом или вообще без него. Фактически, мы можем производить автомобили, автобусы, поезда, даже самолёты и корабли, приводимые в движение экологически чистым водородом, который не загрязняет окружающую среду".

В 2022 году водород обеспечивал менее 2% энергопотребления в Европе и в основном использовался для производства химических продуктов, таких как пластмассы и удобрения.

В приоритете у ЕС - разработка возобновляемого водорода. К 2030 году блок планирует произвести 10 миллионов тонн и ещё столько же - импортировать.

С целью обсудить перспективы развития отрасли на конференцию под названием "Неделя водорода" в Брюссель съехались официальные лица ЕС, политики, главы предприятий, учёные.

Йорго Чатзимаркакис, генеральный директор Hydrogen Europe:

"Энергетический кризис, который переживает Европа, особенно в связи вторжением России в Украину, показал масштабы нашей зависимости, но и возможности производства в самой Европе, главным образом в странах, где много ветра и много солнца. Таким образом, Испания, Ирландия, Дания - идеальные страны для производства водорода. Но нам также необходимо импортировать водород. Именно поэтому мы очень рады приветствовать здесь Южную Африку, Бразилию, Саудовскую Аравию".

Для реализации амбициозных планов Брюсселя нужна новая инфраструктура и большие инвестиции.

Некоторые проекты уже начали воплощать в жизнь. Германия обратилась к Великобритании с просьбой рассмотреть возможность строительства 600-километрового водородного трубопровода по дну Северного моря. Над подобным совместным проектом работают Испания и Франция.