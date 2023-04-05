Испания наращивает производство зеленого водорода

Благодаря обилию солнца и ветра Испания позиционирует себя как будущего лидера в Европе по производству зеленого водорода.

Однако некоторые эксперты энергетического сектора осторожно относятся к развитию отрасли, которая будет зависеть от огромного роста возобновляемых источников энергии.

В настоящее время большая часть водорода производится из ископаемого топлива. Так называемый "зеленый" водород производится с использованием возобновляемых источников энергии, таких как ветер, солнце и гидроэнергия.

Давайте посмотрим, почему ЕС удваивает производство зеленого водорода, как в этом участвует Испания, и отчего некоторые критически относятся к этому "топливу будущего".

Почему производство зеленого водорода важно для Европы?

После вторжения России в Украину водородный сектор приобрел большую важность в Европе.

Россия занимает второе место в мире по производству природного газа, который обеспечивает большую часть мирового производства водорода. После введения санкций Европейский союз переориентируется на внутриблоковые цепочки поставок для удовлетворения своих энергетических потребностей.

"Возобновляемые источники энергии, включая возобновляемый водород, являются центральным элементом плана REPowerEU, который представляет собой стратегию ЕС по скорейшему избавлению от российского ископаемого топлива", - говорит комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Помимо укрепления энергетической безопасности, зеленый водород играет важную роль в стремлении ЕС к достижению нулевого уровня энергопотребления. К 2030 году блок намеревается сократить выбросы на 55% по сравнению с 1990 годом.

В рамках этой цели ЕС предложил производить 10 миллионов тонн возобновляемого водорода к 2030 году и импортировать еще 10 миллионов тонн.

Испания, Франция, Германия и Португалия договорились построить к 2030 году водородный трубопровод для транспортировки около 2 миллионов тонн водорода во Францию.

Как производится зеленый водород?

Зеленый водород образуется из возобновляемых источников энергии, когда электрический ток проходит через воду, разделяя молекулы водорода и кислорода.

Этот процесс не приводит к образованию углекислого газа, но в настоящее время таким образом производится менее 0,1% мирового производства водорода.

Однако водород чаще всего получают в процессе, называемом паро-метановым риформингом. Для этого обычно используется метан (CH4) из природного газа. Атомы водорода отделяются от атомов углерода с помощью высокотемпературного пара и давления. При этом образуются "серый" водород, монооксид углерода и двуокись углерода.

Выделенный водород может быть использован в производстве стали, аммиака и химических продуктов, для которых требуются промышленные процессы, от которых труднее отказаться.

Водород также можно использовать в качестве транспортного топлива, что в один день может изменить сильно загрязняющие окружающую среду судоходство и авиацию.

Почему Испания имеет все шансы стать лидером в производстве экологически чистого водорода?

Большая, продуваемая ветрами и сравнительно малонаселенная территория Испании получает в среднем более 2 500 солнечных часов в год, согласно данным государственного метеорологического агентства. Это создает идеальные условия для использования энергии ветра и солнца, а значит, и для производства зеленого водорода.

Испанское правительство объявило о дорожной карте водородной энергетики еще в 2020 году. Испания уже достигла своих целей по созданию мощностей для производства зеленого водорода - сейчас в стране 15,5 гигаватт мощностей по сравнению с первоначальной целью на 2030 год.

Солнечные панели в Лос-Аркосе, провинция Наварра, северная Испания. AP Photo

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в декабре, что на Испанию придется половина европейского роста выделенных возобновляемых мощностей для производства водорода.

"Если посмотреть, где будет производиться водород в Европе в ближайший миллион лет, то это две страны - Испания и Португалия", - подтверждает Тьерри Леперк, основатель и президент HyDeal Ambition, отраслевой платформы, объединяющей 30 компаний.

"Водород - это новая нефть", - убежден Леперк.

Критика была сосредоточена на более высокой стоимости зеленого водорода по сравнению с серьезно загрязняющим окружающую среду серым водородом, получаемым из природного газа.

Леперк утверждает, что цены на солнечную энергию, производимую в Испании, достаточно низкие, чтобы конкурировать с ними. Он работает с такими компаниями, как испанская газопроводная корпорация Enagas и мировой сталелитейный гигант ArcelorMittal, чтобы разработать модель производства, распределения и поставок зеленого водорода по конкурентоспособной цене.

Зеленый водород может помочь сократить использование ископаемого топлива там, где электрификация нецелесообразна

В то время как одни отрасли становятся все более электрифицированными, другие труднее поддаются электрификации. По сравнению с электричеством, водород может лучше обеспечить высокие температуры, необходимые для тяжелой промышленности. Между тем, в таких отраслях, как автомобилестроение и отопление, электричество является эффективным.

Для таких секторов "электрификация имеет фундаментальное значение", - говорит министр экологического перехода Испании Тереза Рибера. По ее словам, Испании также необходимо сократить использование ископаемого топлива "для конечных целей, для которых электрификация не проста".

Леперк считает: "в мире электричество, энергия, составляет 20 процентов энергопотребления. А как насчет тех 80 процентов, которые не электрифицированы? Нужно заменить эти ископаемые виды топлива. Не через 50 лет. Их нужно заменить сейчас".

Его компания HyDeal, занимающаяся производством зеленого водорода, стремится заменить процессы с высоким уровнем выбросов, такие как использование коксующегося угля и доменных печей при производстве стали, а также природного газа при производстве аммиака для удобрений. Сначала нужно построить солнечные фермы и электролизеры на севере Испании, присоединившись к другим заводам по производству зеленого водорода, недавно открытым в центральной Испании и на Майорке.

Парк солнечных батарей в Лос-Аркос, провинция Наварра, северная Испания. AP Photo

Почему некоторые люди критикуют стремление Европы к получению зеленого водорода?

Для обеспечения зеленого водородного будущего потребуется огромное количество дополнительной возобновляемой энергии. По данным МЭА, к 2027 году миру потребуется 50 гигаватт возобновляемых мощностей, предназначенных для производства зеленого водорода, что в 100 раз больше имеющегося.

Министр Рибера знает, что зеленый водород требует предварительных инвестиций, которые окупятся только в долгосрочной перспективе. Сокращение выбросов "должно пройти начальный этап, который может быть покрыт за счет возобновляемых источников энергии", - говорит она.

Некоторые отраслевые эксперты утверждают, что стремление к зеленому водороду - это неправильное направление в сложный переломный момент для возобновляемых источников энергии, последовавший за последствиями войны в Украине для энергетического сектора.

"В Европе, в частности, наблюдается огромный толчок к развитию водородной энергетики, что неоправданно", - говорит Антонелла Баттаглини, генеральный директор Renewables Grid Initiative. Цель ЕС по производству 20 миллионов тонн зеленого водорода к 2030 году требует электроэнергии, "для производства которой у нас нет возобновляемых ресурсов", добавляет она.

Текущий спрос на водород значительно превышает запланированные поставки в ЕС, утверждает Баттаглини, что создает "риск того, что мы уйдем от прямой электрификации и окажемся в водородном пузыре".

Такие эксперты, как Баттаглини, опасаются, что компании могут заявить, что при отсутствии достаточного количества возобновляемой энергии им придется продолжать полагаться на ископаемое топливо.

"Это может быть очень дорого. Не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения экологии. В итоге выбросы могут оказаться выше, чем сегодня", - говорит она.