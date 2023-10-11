By Euronews

Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с необъявленным визитом. Президент Украины примет участие во встрече министров обороны стран НАТО и проведет переговоры с правительством Бельгии.

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Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Брюссель, где примет участие в совещании министров обороны стран НАТО по вопросам обороны Украины.

В штаб-квартире альянса его лично встретил генсек Йенс Столтенберг.

Президент приехал с конкретной просьбой: системы ПВО для защиты украинской инфраструктуры от российских атак в зимний период.

У нас есть очень конкретные вещи, и они нам нужны в очень конкретных географических точках. Важно, что ракеты дальнего действия или оружие дальнего действия - неважно, как это называется, проблема (в том), как их достать. Потому что они нужны, прежде всего, для того, чтобы вытеснить Россию с нашей земли Владимир Зеленский президент Украины

Упомянул Зеленский и события на Ближнем Востоке, сравнив происходящее с первыми днями российского вторжения, и попросил мировых лидеров проявить солидарность с Израилем.

Президент также положит на стол НАТО долгожданный запрос на истребители F-16.

Три европейские страны (Норвегия, Нидерланды и Дания) уже пообещали поставить 60 самолетов - половину от того, что необходимо Украине. Бельгия также обещает передать Киеву списанные F-16 к 2025 году.

Также в повестке дня Зеленского - встреча с правительством Бельгии для обсуждения спорной торговли российскими алмазами и взимание налогов с замороженных российских средств для финансирования гуманитарной и военной помощи Украине.