Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с необъявленным визитом. Президент Украины примет участие во встрече министров обороны стран НАТО и проведет переговоры с правительством Бельгии.
Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Брюссель, где примет участие в совещании министров обороны стран НАТО по вопросам обороны Украины.
В штаб-квартире альянса его лично встретил генсек Йенс Столтенберг.
Президент приехал с конкретной просьбой: системы ПВО для защиты украинской инфраструктуры от российских атак в зимний период.
Упомянул Зеленский и события на Ближнем Востоке, сравнив происходящее с первыми днями российского вторжения, и попросил мировых лидеров проявить солидарность с Израилем.
Президент также положит на стол НАТО долгожданный запрос на истребители F-16.
Три европейские страны (Норвегия, Нидерланды и Дания) уже пообещали поставить 60 самолетов - половину от того, что необходимо Украине. Бельгия также обещает передать Киеву списанные F-16 к 2025 году.
Также в повестке дня Зеленского - встреча с правительством Бельгии для обсуждения спорной торговли российскими алмазами и взимание налогов с замороженных российских средств для финансирования гуманитарной и военной помощи Украине.