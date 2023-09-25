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Еврокомиссия не разрешила компании Booking приобрести Etraveli

Комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс
Комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс Авторское право EBS
By Euronews
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Антимонопольные органы ЕС сочли, что сделка может привести к ограничению конкуренции и росту цен на европейском рынке.

В понедельник антимонопольные органы ЕС наложили вето на покупку компанией Booking Holdings шведской группы Etraveli. 

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Сумма сделки оценивалась в миллиард 630 миллионов евро. 

Она была заблокирована, так как существенно усилила бы преимущественное положение компании на рынке бронирования отелей и туров, говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Booking обещал отображать предложения конкурентов на своей странице бронирования авиаперелетов, которая показывается путешественникам после покупки ими билетов. Однако отбор и ранжирование конкурентов не были достаточно прозрачными и недискриминационными", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Booking объявила о приобретении Etraveli, владеющей сервисами покупки авиабилетов Gotogate, Mytrip и Flightnetwork в ноябре 2021 года. 

На сделку обратили внимание в  Еврокомиссии и начали проверку, которая показала, что усиление рыночных позиций Booking в Европе может ограничить конкуренцию и привести к повышению цен.

В Еврокомиссии подчеркнули, что Booking не предложила достаточных мер, чтобы рассеять опасения антимонопольных органов.

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