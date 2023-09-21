The CUBE: факты и вымысел о нелегальных мигрантах

By Euronews

Наш проект The Cube разбирается с волной фейков, связанных с наплывом в Европу нелегальных мигрантов.

София Хаценкова, Euronews:

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Когда на прошлой неделе более 10 000 мигрантов без документов высадились на берегах итальянского острова Лампедуза, социальные сети заполонила ложная информация. Давайте развенчаем некоторые из этих самых вирусных и вводящих в заблуждение клипов.

Власти объявили чрезвычайное положение, поскольку население острова резко возросло. Неправительственные организации изо всех сил пытались помочь вновь прибывшим.

Волна мигрантов возобновила дебаты о том, как странам-членам ЕС следует справляться с нелегальной миграцией. На фоне жарких дискуссий было распространено множество вводящих в заблуждение видеороликов с критикой мигрантов, прибывающих в Италию.

Это видео было опубликовано сотни тысяч раз на X (ранее Twitter). На этих кадрах показано, как утверждается, ожесточенное столкновение между правоохранительными органами и вновь прибывшими мигрантами на Лампедузе.

Мы провели обратный поиск изображений, используя некоторые кадры из этого видео, и обнаружили, что оно было снято в 2021 году. И это было снято не на Лампедузе, а в Мондольфо, в центральном итальянском регионе Марке.

По сообщениям местных СМИ, между албанцем и сенегальцем произошла драка. Дошло до того, что албанец нанес ножевое ранение сенегальцу. При попытке их разнять пострадали два сотрудника правоохранительных органов.

На этом вирусном видео, как утверждается, запечатлены кадры драки мигрантов после прибытия в немецкий город Штутгарт с Лампедузы. Обратный поиск изображений показывает, что сцена действительно была снята в Штутгарте 16 сентября.

Однако столкновения с применением насилия начались после фестиваля эритрейской культуры. По сообщениям многочисленных информационных агентств, потасовка произошла между про- и антиправительственными эритрейскими активистами.

Нет никаких указаний или доказательств того, что драка произошла по вине мигрантов, недавно прибывших с Лампедузы. Это не первый случай, когда драка между активистами начинается после эритрейского фестиваля. В июле ожесточенные столкновения вспыхнули на западе Германии, а также в Израиле.