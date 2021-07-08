Экологические аспекты сельскохозяйственной реформы

В Евросоюзе набирает ход реформа Единой сельскохозяйственной политики. Один из главных её аспектов — улучшение защиты окружающей среды и сокращение вредных выбросов, вызывающих изменения климата. Для этого предусмотрены различные выплаты и льготы тем производителям, которые практикуют экологические чистые методы. Но их не успевают внедрить многие земледельцы, в том числе бельгийка Доминик Лебрен:

«Для меня всё это происходит слишком быстро, нет времени подготовиться к переменам. Да, власти объясняют нам, что нужно делать. Но лучше бы они сами намечали необходимые меры, которые мы могли бы выполнять. Вдобавок нам продолжают сокращать субсидии. Бюджет нашей фермы уменьшается каждый год на 10 тыс евро. Нам полагается компенсация за экорежим, но она никогда не сможет покрыть этот дефицит в 10 тыс евро. Без удобрений и химикатов у нас падают урожаи, но нам за эти потери никто не платит».

Сокращаются и посевные площади, потому что реформа требует сохранять на полях естественную зелень, высаживать деревья и применять другие способы поглощения из атмосферы углекислого газа. Ограничивается использование фитосанитарных продуктов для борьбы с вредителями и сорняками, поощряется биологическое разнообразие на угодьях.

На своей ферме в Валлонии Доминик Лебрен выращивает свеклу и картофель, а также содержит около сорока голов крупного рогатого скота и три мобильных курятника. Она считает своим приоритетом поставку продуктов питания, а не защиту глобального климата:

«Так мы всех не накормим. Нашествие коронавируса показало, что для обеспечения продовольственной безопасности производители должны быть независимыми. Иначе может наступить голод. Когда повсюду были введены карантинные меры, горожане стали приходить сюда за свежими продуктами. Очередь за нашими яйцами выстраивалась в 10 утра. Люди были напуганы, они боялись покупать их в супермаркетах. Такое уже забыто. Нужно помнить ещё и о том, что наша главная задача — это кормить людей ».

С 2023 года на четверть будет увеличена прямая государственная помощь тем хозяйствам, которые соответствуют новым зелёным стандартам. Представитель Аграрной федерации Валлонии Изабель Жюмотт видит в этом давление на остальных тружеников села:

«Проблема в том, как это было задумано как обязательная к исполнению политика. Чтобы привлечь к ней фермерам, им говорят: "всё это добровольно, но если перейдёте на экорежим, вам дадут эти 25%". Я не слышала, чтобы какой-нибудь фермер согласился тратить четверть своей зарплаты на природоохранные мероприятия. Честно говоря, я не знаю, какой обычный гражданин согласился бы так делать ».

Валлонская федерация подчеркивает, что за последние 30 лет её хозяйства сократил выбросы парниковых газов на 20%. На сейчас многие фермеры орудуют калькуляторами, вычисляя, как лучше приспособить новые экологические требования к своему бюджету.