Авиакатастрофа в Бразилии: ошибка экипажа или плохие метеоусловия?

By Euronews

Жертвами крушения самолета в Амазонии стали 14 человек. Самолет разбился при посадке

Тела 14 человек, погибших в авиакатастрофе в бразильских лесах Амазонки, доставлены в Манаус, столицу штата Амазонас.

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Группа из пяти специалистов ВВС уже анализирует место крушения. Власти утверждают, что это самая смертоносная авиакатастрофа в Бразилии за последние десять лет.

«Было бы очень легкомысленно с нашей стороны пытаться сейчас сказать, что стало причиной аварии (...) Единственное, что мы можем сказать наверняка, это то, что во время аварии шел сильный дождь Винисиус Алмейда министр безопасности штата Амазонас

Трагедия на произошла в минувшую субботу, когда небольшой самолет пытался совершить посадку под сильным дождем. По словам местных жителей он приземлился, но не успел затормозить.

Пассажирами были бразильцы, приехавшие из разных частей страны на рыбалку в водах Амазонки.