EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Авиакатастрофа в Бразилии: ошибка экипажа или плохие метеоусловия?

Солдаты загружают в самолет гроб с останками одной из жертв авиакатастрофы в Бразилии
Солдаты загружают в самолет гроб с останками одной из жертв авиакатастрофы в Бразилии Авторское право Edmar Barros/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Жертвами крушения самолета в Амазонии стали 14 человек. Самолет разбился при посадке

Тела 14 человек, погибших в авиакатастрофе в бразильских лесах Амазонки, доставлены в Манаус, столицу штата Амазонас.

РЕКЛАМА

Группа из пяти специалистов ВВС уже анализирует место крушения. Власти утверждают, что это самая смертоносная авиакатастрофа в Бразилии за последние десять лет.

«Было бы очень легкомысленно с нашей стороны пытаться сейчас сказать, что стало причиной аварии (...) Единственное, что мы можем сказать наверняка, это то, что во время аварии шел сильный дождь
Винисиус Алмейда
министр безопасности штата Амазонас

Трагедия на произошла в минувшую субботу, когда небольшой самолет пытался совершить посадку под сильным дождем. По словам местных жителей он приземлился, но не успел затормозить.

Пассажирами были бразильцы, приехавшие из разных частей страны на рыбалку в водах Амазонки.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Сторонник экс-президента Бразилии получил 17 лет тюрьмы по делу о попытке мятежа

Закон о борьбе с вырубкой лесов: воодушевление в Европе, в Бразилии – беспокойство

Рекорд Пеле побит: на счету Неймара 79 голов

Бразилия Амазония Авиакатастрофа Происшествие