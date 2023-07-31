На Мадейру за ветряными мельницами и старыми фонтанами

Порту-Санту – второй по величине остров португальского архипелага Мадейра. Местные власти намерены вернуть к жизни уникальные объекты культурного наследия, чтобы привлечь туристов и напомнить островитянам о том, как их предки добывали пресную воду и как на их стол приходил хлеб.

В тысяче километров к юго-западу от Лиссабона, посреди Атлантики, расположен биосферный заповедник Порту-Санту. Это второй по величине остров архипелага Мадейра. Сегодня в рамках европейского проекта здесь возрождаются ветряные мельницы и старинные фонтаны. Благодаря этому уникальному наследию "золотой остров" надеется привлечь больше туристов и сохранить историческую память.

"Эти элементы традиционной архитектуры сильно обветшали, за ними не велось никакого ухода, – говорит Рубина Бриту из муниципального совета. – Сейчас возникла острая необходимость рассказать о том, как жили и чем занимались наши предки не только местным, но и приезжим, поскольку туризм – основной источник доходов острова".

Порту-Санту даже посещал Христофор Колумб. На протяжении десятилетий португальский остров был житницей Мадейры, так здесь возникли и ветряные мельницы. Большинство из них были построены в XIX веке.

В рамках этого проекта муниципалитет также восстановил более десятка городских фонтанов, старинных прачечных и питьевых фонтанчиков. Ученики одной из местных школ открывают для себя богатое наследие острова.

"Мы находимся у фонтана Фонтинья, он датируется 1844 годом. Любопытно, что вода поступает сюда из источника, позже его даже наделяли целебными свойствами," – поясняет учитель Фатима Филипа де Менезеш.

"Сегодня у меня было много открытий, – признаётся Ренан, – я не знал, что в Порту-Санту были проблемы с водой и что для этого были созданы фонтаны. Я также не знал, что ветряные мельницы использовались для помола зерна, и что местные занимались столь разнообразным трудом".

Общая стоимость проекта составляет более 340 тыс. евро. 85% финансирования (289 714 €) предоставили европейские фонды, а оставшуюся сумму покрыл муниципалитет Порту-Санту. Проект предусматривает восстановление 3 мельниц и 14 фонтанов, а также создание учебно-выставочного центра.

Три ветряные мельницы, которые уже давно не использовались, были разобраны и сейчас восстанавливаются с применением традиционных методик на острове Мадейра. Вскоре их вернут на свои каменные основания.

"Благодаря измерениям основания мы смогли изготовить все конструкции мельницы. Мы всегда используем сосну, при этом древесина проходит автоклавную пропитку, так она прослужит десять, двадцать или даже тридцать лет", – уверен плотник Жозе Фабио Дантас душ Сантуш.