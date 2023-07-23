В Испании завершилось голосование на досрочных всеобщих выборах, которые были назначены на 23 июля после роспуска парламента в мае. Начинается подсчет голосов. Первые официальные результаты станут известны около полуночи.
Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо лидирует на досрочных выборах в Испании, согласно данным экзитполов. Она получает 145-150 мест в парламенте: социалисты - 113-118.
Действующий премьер-министр страны Педро Санчес назначил внеочередные выборы после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия и ее партнер по коалиции Unidas Podemos потерпели поражение на местных и региональных выборах в мае.
Социалисты рассчитывали в этот раз на победу, однако опросы общественного мнения предсказывали победу правым. У Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, победившей на майских выборах, есть шанс получить наибольшее количество голосов и сформировать правительство в коалиции с ультраправой партией "Голос".
Euronews следит за ходом голосования и подсчетом голосов в прямом эфире.
"Мы довольны избирательной кампанией, которую провела VOX несмотря на трудности, нападения с применением насилия и манипуляции со стороны СМИ, которым мы подвергались", - заявил генсек партии Игнасио Гаррига.
"Каким бы ни был результат, мы продолжим работу", - пообещал лидер испанских ультраправых.
Согласно предварительным результатам, партия "Голос" теряет значительное количество мест в парламенте.
‼ DIRECTO | @Igarrigavaz— VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 23, 2023
"Estamos muy satisfechos con la campaña electoral que ha realizado VOX. Todo ello, a pesar de las dificultades, los ataques violentos y la manipulación mediática que hemos sufrido".
"Sea cual sea el resultado, nosotros vamos a seguir trabajando". pic.twitter.com/bWVv6xRYgn
Народная партия и социалисты идут почти вровень после подсчета половины поданных на выборах голосов, передает информационное агентство Франс Пресс.
Явка на досрочных всеобщих выборах оказалась сравнительно высокой вопреки прогнозам. Министерство внутренних дел сообщает, что на избирательные участки пришли 69,09% имеющих право голоса жителей Испании. Это почти на три процентных пункта больше, чем в 2019 году.
"Жителей Испании спросили, кого мы хотим видеть следующим лидером страны, и большинство ответило - Альберто Нуньес Фейхоо", - заявила генсек Народной партии Испании Кука Гамарра после объявления результатов экзитполов. Фрагмент ее заявления опубликован в официальном аккаунте партии в Твиттере.
🔵 A los españoles se nos ha consultado quién queremos que sea nuestro próximo presidente y la respuesta mayoritaria ha sido @NunezFeijoo.— Partido Popular (@ppopular) July 23, 2023
🔴 Es la primera vez en 27 años que un presidente del Gobierno que se presenta a la reelección pierde las elecciones. pic.twitter.com/lRYtsKUmat
Победа Народной партии на досрочных выборах будет означать, что полномочия, связанные с председательством Испании в Совете ЕС, которые с 1 июля находятся в руках левых, перейдут правому правительству.
Кто такой Альберто Нуньес Фейхоо, которому прочат пост главы испанского правительства, и за что он получил прозвище "скучный технократ"? Почитайте эту статью корреспондента Euronews, пока мы ждем официальных результатов выборов.
Для формирования парламентского большинства победившая на выборах партия должна контролировать не менее 176 мест. Всего в нижней палате испанского парламента 350 мест. По данным экзитполов, Народная партия может получить до 150 мандатов, а ее вероятный партнер по коалиции ультраправая "Голос" - около 30.
Коалиция левых под руководством действующего премьер-министра Педро Санчеса может рассчитывать примерно на 150 мест.
Народная партия Испании лидирует на выборах, согласно данным экзитполов, которые были опубликованы после окончания голосования.
Партия Альберто Нуньеса Фейхоо может получить до 150 мандатов. Результат социалистов - 113-118 голосов.
Как и прогнозировалось, для формирования правительства Народной партии потребуется поддержка ультраправой "Голос" (VOX). Испанские ультраправые могут войти в правительство впервые после смерти диктатора Франсиско Франко.