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Прямой эфир. Народная партия Испании опережает социалистов на досрочных выборах

Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени
Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени Авторское право Emilio Morenatti/AP
 Euronews

В Испании завершилось голосование на досрочных всеобщих выборах, которые были назначены на 23 июля после роспуска парламента в мае. Начинается подсчет голосов. Первые официальные результаты станут известны около полуночи.

Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо лидирует на досрочных выборах в Испании, согласно данным экзитполов. Она получает 145-150 мест в парламенте: социалисты - 113-118. 

Действующий премьер-министр страны Педро Санчес назначил внеочередные выборы после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия и ее партнер по коалиции Unidas Podemos потерпели поражение на местных и региональных выборах в мае.

Социалисты рассчитывали в этот раз на победу, однако опросы общественного мнения предсказывали победу правым. У Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, победившей на майских выборах, есть шанс получить наибольшее количество голосов и сформировать правительство в коалиции с ультраправой партией "Голос".

Euronews следит за ходом голосования и подсчетом голосов в прямом эфире. 

22:07

"Мы довольны избирательной кампанией, которую провела VOX несмотря на трудности, нападения с применением насилия и манипуляции со стороны СМИ, которым мы подвергались", - заявил генсек партии Игнасио Гаррига.

"Каким бы ни был результат, мы продолжим работу", - пообещал лидер испанских ультраправых. 

Согласно предварительным результатам, партия "Голос" теряет значительное количество мест в парламенте.

22:02

Народная партия и социалисты идут почти вровень после подсчета половины поданных на выборах голосов, передает информационное агентство Франс Пресс.

21:55

Явка на досрочных всеобщих выборах оказалась сравнительно высокой вопреки прогнозам. Министерство внутренних дел сообщает, что на избирательные участки пришли 69,09% имеющих право голоса жителей Испании. Это почти на три процентных пункта больше, чем в 2019 году.

21:44

"Жителей Испании спросили, кого мы хотим видеть следующим лидером страны, и большинство ответило - Альберто Нуньес Фейхоо", - заявила генсек Народной партии Испании Кука Гамарра после объявления результатов экзитполов. Фрагмент ее заявления опубликован в официальном аккаунте партии в Твиттере.
 

21:12
Фото: АР
Подсчет голосов в Барселоне после закрытия избирательных участков, 23 июля 2023 года.
21:02

Победа Народной партии на досрочных выборах будет означать, что полномочия, связанные с председательством Испании в Совете ЕС, которые с 1 июля находятся в руках левых, перейдут правому правительству.

Кто такой Альберто Нуньес Фейхоо, которому прочат пост главы испанского правительства, и за что он получил прозвище "скучный технократ"? Почитайте эту статью корреспондента Euronews, пока мы ждем официальных результатов выборов.

20:44

Для формирования парламентского большинства победившая на выборах партия должна контролировать не менее 176 мест. Всего в нижней палате испанского парламента 350 мест. По данным экзитполов, Народная партия может получить до 150 мандатов, а ее вероятный партнер по коалиции ультраправая "Голос" - около 30. 

Коалиция левых под руководством действующего премьер-министра Педро Санчеса может рассчитывать примерно на 150 мест.

20:18
Фото: AP
Народная партия Испании Альберто Нуньеса Фейхоо (на фото) одержала победу на региональных выборах в мае и лидирует - согласно данным экзитполов - на внеочередных выборах в парламент.
20:11

Народная партия Испании лидирует на выборах, согласно данным экзитполов, которые были опубликованы после окончания голосования.

Партия Альберто Нуньеса Фейхоо может получить до 150 мандатов. Результат социалистов - 113-118 голосов. 

Как и прогнозировалось, для формирования правительства Народной партии потребуется поддержка ультраправой "Голос" (VOX). Испанские ультраправые могут войти в правительство впервые после смерти диктатора Франсиско Франко.

19:56
Фото: AP
Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил досрочные выборы после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия и ее партнер Unidas Podemos потерпели поражение на местных и региональных выборах в мае. Санчес занимает пост премьер-министра с 2018 года.

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