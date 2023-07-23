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В Испании завершилось голосование на досрочных всеобщих выборах, которые были назначены на 23 июля после роспуска парламента в мае. Начинается подсчет голосов. Первые официальные результаты станут известны около полуночи.

Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо лидирует на досрочных выборах в Испании, согласно данным экзитполов. Она получает 145-150 мест в парламенте: социалисты - 113-118.

Действующий премьер-министр страны Педро Санчес назначил внеочередные выборы после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия и ее партнер по коалиции Unidas Podemos потерпели поражение на местных и региональных выборах в мае.

Социалисты рассчитывали в этот раз на победу, однако опросы общественного мнения предсказывали победу правым. У Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, победившей на майских выборах, есть шанс получить наибольшее количество голосов и сформировать правительство в коалиции с ультраправой партией "Голос".

Euronews следит за ходом голосования и подсчетом голосов в прямом эфире.