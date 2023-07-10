В понедельник Брюссель объявил, что передача персональных данных в США может быть осуществлена на законных основаниях после обеспечения гарантий доступа для спецслужб и создания механизма возмещения ущерба для жителей ЕС.

Брюссель признал, что Вашингтон обеспечивает уровень защиты персональных данных, передаваемых из Евросоюза американским компаниям, сравнимый с уровнем защиты в ЕС. Три года назад Европейский суд отменил соглашение между двумя сторонами, которой позволяло передавать такую информацию в Соединённые Штаты. А год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден объявили о достижении принципиального соглашения о новой трансатлантической структуре потоков информации.

В понедельник еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс назвал передаваемые в Америку европейские данные адекватно защищёнными:

«С принятием решения об адекватности персональные данные теперь могут свободно и безопасно передаваться из Европейской экономической зоны в Соединённые Штаты без каких-либо дополнительных условий или разрешений. Решение об адекватности обеспечивает возможность передачи данных между ЕС и США на основе стабильного и надежного механизма, который защищает людей и обеспечивает правовую определенность компаниям».

Еврокомиссия выразила уверенность, что новые правила соответствуют требованиям Европейского суда. Судьи в Люксембурге однако высказали обеспокоенность по поводу возможности доступа разведывательных служб США к данным европейских граждан. Австрийский поборник конфиденциальности Макс Шремс, которые сумел сорвать два предыдущих соглашения об обмене информацией между Брюсселем и Вашингтоном, уже объявил, что подаст апелляцию на новое решение. Но даже если оно будет оспорено, представитель американских технологических компаний Виктория Эспинель испытывает облегчением после многих лет неопределенности:

«Мы представляем разработчиков программного обеспечения в Соединённых Штатах и во всем мире. На самом деле это больше касается клиентов наших компаний. Это различный бизнес, который полагаются на возможность передачи данных по разным причинам, в том числе для начисления заработной платы. Поэтому наличие простого и предсказуемого способа передачи данных очень важно для экономики».

Основную часть новой трансатлантической структуры составляет то, что Еврокомиссия называет двухуровневой системой возмещения ущерба. Жалобы граждан ЕС на незаконный доступ к их данным со стороны американской разведки теперь подлежать расследованию и передаче в специальный суд. Тем, кто выиграет в нём свои дела, обещана компенсация.