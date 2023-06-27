Профильный комитет Европарламента отклонил проект закона "О восстановлении природы", направленный на защиту биоразнообразия.

Серьёзный удар нанёсен по "Зелёной сделке" стран Евросоюза. В ходе голосования в Комитете по окружающей среде Европейского парламента была отклонена её важнейшая составная часть - закон "О восстановлении природы". Он направлен на то, чтобы к 2030 году вернуть к своему естественному состоянию в Евросоюзе не менее 20% поверхности суши и моря, тем самым спасти и приумножить биоразнообразие, которому угрожают изменения климата. Документ также предусматривает сокращение использования химических пестицидов на 50% к 2050 году.

Проект закона отклонен представителями консервативных партий, утверждающих, что он будет иметь негативные последствия для фермеров и может стать причиной повышения цен на продовольствие.

После прохождения длинной серии поправок текст получил 44 голоса "за" и 44 "против", то есть он не смог набрать необходимое для одобрения простое большинство в один голос. Объявление результата вызвало в зале смесь аплодисментов и насмешек, что стало отражением резкого идеологического раскола.

Теперь законопроект будет отправлен на пленарное заседание в первоначальном виде, предложенном Еврокомиссией. Депутаты смогут вносить дальнейшие поправки до окончательного голосования, которое, как ожидается, состоится в середине июля. Если полный состав не одобрит текст, то Европарламент не сможет вступить в переговоры со странами-членами ЕС, которые уже согласовали общую позицию, и закон будет фактически мертв.

Правые против, левые - за

Голосование во вторник проходило в политической атмосфере беспрецедентной враждебности по отношению к законопроекту.

В последние месяцы правоцентристская Европейская народная партия развернула мощную негативную кампанию против закона "О восстановлении природы", который эта крупнейшая парламенская фракция рассматривает как прямую угрозу традиционным источникам средств к существованию европейских фермеров, рыбаков и лесников. "Народники" утверждают, что эта инициатива нарушит цепочки поставок, сократит производство продуктов питания и подстегнёт потребительскую инфляцию.

Аргументы консерваторов решительно оспаривалась прогрессивными партиями, экологическими организациями, учеными-климатологами и индустрией возобновляемых источников энергии, которые утверждают, что восстановление природы и экономическая деятельность совместимы и способны бок о бок вести к процветанию.

Все большее число частных компаний также поддерживали закон. Ранее в этом месяце главы 50 компаний, включая IKEA, Nestlé, H&M, Iberdrola и Unilever, подписали совместное письмо, призывающее евродепутатов срочно поддержать усилия по восстановлению природы, чтобы создать правовую определенность для бизнеса, обеспечить честную конкуренцию и способствовать инновациям.

«Здоровая окружающая среда имеет основополагающее значение для устойчивости нашей экономики и, в конечном счете, для нашего долгосрочного успеха», - написали руководители.

Что такое закон "О восстановлении природы"?

Этот закон был впервые представлен Брюсселем в июне 2022 года в рамках Европейского зелёного соглашения и Стратегии сохранения биоразнообразия до 2030 года. Он направлен на восстановление естественной среды и видов, которые были деградированы в результате вмешательства человека и изменения климата.

По данным Еврокомиссии, 81% мест обитания флоры и фауны находятся в плохом состоянии, при этом больше всего пострадали торфяники, луга и дюны.

Закон устанавливает юридически обязательные цели по семи конкретным темам, таким как сельскохозяйственные угодья, опыление, свободно текущие реки и морские экосистемы, которые в совокупности должны охватывать не менее 20% суши и воды ЕС к 2030 году.

Позже эта цель была увеличена до 30%, чтобы привести блок в соответствие с международным соглашением, заключённым в декабре в конце конференции COP15 в Монреале.

Возможные действия, которые ожидаются от стран-членов, включают посадку деревьев, пчеловодство, повторная мелиорация осушенных торфяников и расширение зелёных насаждений в городских районах.

После презентации закон "О восстановлении природы" был хорошо воспринят организациями защитников окружающей среды, но вызвал значительную критику со стороны тружеников сельского хозяйства, морей и лесов, которые назвали его «непродуманным, нереалистичным, невыполнимым и чреватым "разрушительными последствиями».