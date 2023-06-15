ЕС и другие доноры собрали деньги на помощь сирийским беженцам

На Брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии и региона доноры обещали им порядка 10 млрд евро. Эти деньги пойдут в основном на помощь беженцам

На завершившейся в четверг седьмой Брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии и региона Евросоюз и другие доноры обещали выделить им в виде грантов 5,6 млрд евро. Эти деньги предназначены для помощи 15 млн человек на раздираемых войной территориях, а также соседним странам, которые принимают сирийских беженцев и сами находятся в тяжелом экономическом положении. Собрана лишь часть от 11 млрд долларов, запрошенных Организацией Объединённых наций на гуманитарные нужды и цели развития. Помощник Генсека ООН Ульрика Модеер:

"Этот кризис затрагивает, конечно, Сирию, но также все соседние страны и остальной мир. Мы должны обеспечивать устойчивость общин, предоставлять им основные услуги, поддерживать местную экономику и удовлетворять срочные запросы людей".

Землетрясение, обрушившееся на Турцию и Сирию в феврале, усугубило кризис, и неправительственные организации, находящиеся на передовой линии борьбы с последствиями бедствия, не могут полностью их ликвидировать. Одна из них, под названием , работает в удерживаемых повстанцами северо-западных районах, в Идлибе и Алеппо, где 1200 добровольцев пытаются помочь молодым людям и женщинам. По её опекой - два родильных дома и два пункта первичной медико-санитарной помощи.

Глава НПО VIOLET Хишам Дирани:

"Нам нужно гибкое финансирование, чтобы мы могли использовать эти деньги немедленно, когда у нас случаются бедствия. Мы должны сохранить наши возможности для реагирования на чрезвычайные ситуации. Нарушения безопасности и неожиданные военные операции делают нашу работу и жизнь всё труднее. Нам приходится принимать много мер".

Из 6,8 млн сирийцев, покинувших страну, около 5 млн живут недалеко от её границ. Турция приняла более 3 млн беженцев, а остальные в основном рассредоточены по Ливану, Иордании, Ираку и Египту. Но руководители этих стран всё чаще говорят о возвращении этих людей на родину. Один из расхожих аргументов заключается в том, что не существует жизнеспособной политической альтернативы режиму Дамаска. Её поиск осложнился после того, как в мае Лига арабских государств вновь приняла президента Башара Асада, который был изгнан из неё, когда в 2011 году началась гражданская война.

Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва передаёт:

«Если соседние с Сирией страны перейдут от слов к делу и начнут репатриировать беженцев, которых они принимали более десяти лет, могут произойти изменения в миграционных потоках. Вместо того, чтобы вернуться домой, многие люди будут искать защиты в других регионах, и Европа является для них наиболее заманчивым направлением".