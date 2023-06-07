Еврокомиссия предъявила претензии Польше из-за закона о российском влиянии

В Брюсселе опасаются, что комиссия, которая сможет блокировать доступ к госдолжностям, будет препятствовать деятельности оппозиции.

В отношении Польши запущена административная процедура, в рамках которой Еврокомиссия призывает Варшаву прекратить нарушение общеевропейского законодательства. Это первый этап, позволяющий впоследствии созвать Суд Европейского союза для привлечение страны-члена к ответственности.

О начале процедуры объявил еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис. Решение было принято, несмотря на обещание польского президента Анджея Дуды внести поправки в нашумевший закон о российском влиянии.

Речь идёт об инициативе, призванной, как объясняют её авторы, поставить заслон попыткам Москвы вмешиваться во внутреннюю политику Польши. Закон предусматривает люстрацию лиц, подозреваемых в защите российских интересов: им, в частности, должно быть запрещено занимать государственные должности. Кто именно попадёт в чёрный список, должна решать специальная комиссия, расследующая российское влияние в период с 2007 по 2022. Она должна, в том числе, проверить сделки о поставках газа.

Польская оппозиция отмечает, что, согласно нынешней редакции закона, комиссия по российскому влиянию будет состоять преимущественно из представителей правящей партии и чиновников правительства. Политики опасаются, что это может привести к злоупотреблениям и политическим мотивированным ограничениям для противников власти.

Критики инициативы называют её "Законом Туска", отмечая, что одним из потенциальных фигурантов расследования комиссии может стать лидер оппозиционной "Гражданской платформы" Дональд Туск, бывший премьер-министром в 2007-2014.

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс отмечал, что новая комиссия вызывает "особую озабоченность" в Брюсселе. Опасения в связи с новеллой высказывали и Соединённые Штаты, – один из важнейших партнёров Польши. Посол США Марк Бжезинский говорил, что закон может помешать избирателям проголосовать за тех, кого они на самом деле хотели бы поддержать.

Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на том, что положения о расследовании российского влияния достаточно взвешенные. Глава правительства обвиняет оппозицию и Туска в попытке помешать разбирательств и намекает на то, что экс-премьеру, вероятно, есть, что скрывать.