"В Азербайджане гражданское общество борется за выживание": при чём тут электрокабель из Баку в ЕС?

Will Neal

Экологи указывают на несостоятельность проекта, о котором объявили в разгар войны в Украине. Правозащитники сетуют на то, что Брюссель не стал требовать от Азербайджана соблюдения прав человека в обмен на экономическое сближение.

"С начала войны в Украине мы решили отказаться от российского ископаемого топлива и переключиться на более надёжных энергетических партнёров", – с таким заявлением выступила Урсула фон дер Ляйен в декабре прошлого года во время подписания соглашения о прокладке подводного электрического кабеля по дну Чёрного моря, который якобы позволит Азербайджану и Грузии поставлять экологически чистую электроэнергию на рынки Венгрии и Румынии.

Несмотря на то, что хлёсткое высказывание главы Еврокомиссии быстро разошлось в СМИ, некоторые эксперты сомневаются в экономической эффективности проекта и осуществимости заявленных экологических целей.

"Европейский Союз поступил глупо, – считает Андраш Пергер, активист "Гринпис Венгрия" по вопросам климата и энергетики. – Слишком много разговоров об этом абстрактном проекте, который скорее всего вообще не является экономически жизнеспособным".

При чём тут ледники Кавказа?

В настоящее время более 90% азербайджанской энергии поступает из невозобновляемых источников, поскольку страна ещё не обзавелась парком ветряных электростанций на Каспие, которые должны питать будущий кабель.

В свою очередь экологи в соседней Грузии предупреждают, что гидроэнергетический потенциал закавказской республики сильно переоценён.

"У нас нет возможности снабжать страны Евросоюза. Было бы неплохо, если бы мы могли удовлетворять собственные потребности, – отмечает аналитик Дато Чипашвили из НПО "Зелёная альтернатива". – К тому же нашей способности производить электроэнергию угрожает изменение климата, ведь наши реки питают ледники, а они постоянно уменьшаются".

Исследования показывают, что прокладка кабеля, вероятно, обойдется в два-три миллиарда евро, а объёмы поставляемой электроэнергии будут значительно отставать от прогнозируемого спроса.

"Подписанты говорят, что это будет линия мощностью 3 ГВт, но международные источники утверждают, что рассчитывать придётся лишь на один гигаватт, – поясняет Андраш Пергер. – С европейской точки зрения, это действительно ничто".

Активист "Гринпис" Мариан Мандру утверждает, что в Венгрии и Румынии можно повышать устойчивость энергетических систем, как за счёт повышения энергоэффективности, так и за счёт инвестиций в возобновляемые источники энергии. "Если бы эти деньги были вложены в местные проекты, это принесло бы гораздо больше пользы", – говорит он.

От "перестановки диктатур" света больше не станет

Другие критики инициативы обвиняют Брюссель в лицемерии: они считают, что ЕС пытается снизить энергетическую зависимость от одной "диктатуры", нарушающей права человека и ведущей незаконную войну, заменив её на другую.

Азербайджан уже давно вызывает международное осуждение за подавление гражданских свобод и наступление на СМИ, а также в связи с сообщениями о пытках, применяемых к заключённых, среди которых немало критиков режима.

"Президент Алиев обладает безраздельной властью, – говорит Георгий Гогия, представитель правозащитной организации Human Rights Watch. – Это ситуация, в которой на оппозиционеров часто заводятся фиктивные уголовные или административные дела. В Азербайджане гражданское общество и журналисты борются за выживание".

В прошлом году местный активист Бахтияр Гаджиев заявил о своём похищении. По его словам, люди в масках избили его и угрожали расправой за то, что он написал критические посты о главе азербайджанского МВД. Один из лидеров оппозиции Тофик Ягублу получил многочисленные увечья, находясь под стражей. Его задержали за участие в митинге. В Генпрокуратуре республики заявили, что политик "мог сам себе нанести травмы" и отказали в возбуждении уголовного дела.

Поскольку отношения между ЕС и Азербайджаном потеплели на фоне войны в Украине, правозащитники считают, что европейцы упустили возможность использовать своё влияние, в том числе экономическое, для пресечения подобных злоупотреблений алиевского режима. "Укрепление связей, безусловно, должно соотноситься с конкретным улучшением ситуации с правами человека в Азербайджане, – уверен Гогия. – К сожалению, на данном этапе мы этого не видим".

Просто слова?

Существует также проблема затяжного конфликта Баку и Еревана за статус населённого армянами Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. По словам Ричарда Гирагосяна, директора ереванского Центра региональных исследований, явное нежелание ЕС учитывать напряжённость в регионе и военные амбиции Азербайджана при заключении энергетических контрактов "подтверждает победу авторитарного Азербайджана над стремящейся к демократии Армении".

Имеет ли проект Черноморского кабеля реальные перспективы на успех? Во многом это будет зависеть от результатов предстоящего технико-экономического обоснования, которое должно быть опубликовано в начале следующего года. Итальянская компания CESI, которой поручено провести аудит, отказалась от комментариев Euronews.

В целом, некоторые эксперты полагают, что в конечном итоге соглашение с Азербайджаном и Грузией было подписано из соображений пиара. По их мнению, это стоит рассматривать как громкое политическое заявление, а не как жизнеспособную альтернативу российским энергоносителям.

Эту точку зрения разделяет и Мариан Мандру: "Скорее всего, они просто хотели послать сигнал – мол, как-нибудь справимся без Москвы".