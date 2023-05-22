На юге Швеции на 98% сократили использование ископаемого топлива

Бронь электротранспорта, производство собственного биогаза и готовность диктовать свою волю рынку – семи шведским муниципалитетам удалось практически полностью исключить ископаемое топливо из энергобаланса.

На юге Швеции в провинции Сконе местные власти поставили перед собой амбициозную задачу: отказаться от использования ископаемого топлива и сократить выбросы углекислого газа, связанные с работой муниципальных служб.

"Мы должны делиться хорошими решениями, открыто обмениваться опытом для того, чтобы справиться с серьёзными экологическими проблемами, которые у нас возникают", – говорит Магнус Лунд, специалист по климатическому планированию.

"Зелёный автопарк"

Один из приоритетов – декарбонизация транспорта. В городе Лунд разработали инновационную систему для служебных поездок.

С помощью платформы бронирования у работников муниципальных ведомств есть доступ к парку экологичных автомобилей. В зависимости от потребностей и расстояния, система предлагает автомобили на биогазе и электрокары, и, конечно же, велосипеды, в том числе с электрическим приводом.

"Мы придумали эту систему для того, чтобы оптимизировать парк транспортных средств, чтобы автомобили и велосипеды использовались более эффективно. И, конечно, для нас важно дать людям стимул больше ходить пешком, ездить на велосипеде или пользоваться общественным транспортом, а не личным автомобилем", – поясняет Элин Даларид из мэрии Лунда.

Сотрудники города Лунд бронируют свои "зеленые" автомобили на специальной платформе. Euronews

Поддержка Европы

В программе участвуют 7 городов. Транспорт, отопление, строительство – во всех областях были запущены проекты по продвижению "зелёных" источников энергии.

По словам координатора, результаты налицо:

На сегодняшний день мы на 98% избавились от ископаемого топлива в семи муниципалитетах. За семь лет мы сократили выбросы парниковых газов на 73%, так что это отличный результат. Йоханнес Эламзон руководитель проекта "Муниципалитеты без ископаемого топлива в Сконе 2.0"

Общий бюджет проекта составляет почти 1 600 000 евро, половину суммы предоставили европейские фонды. Инициатива затронула 53 000 муниципальных служащих.

Органические отходы превращаются в биогаз

В соседнем Кристианстаде муниципальный грузовик собирает мусор, который будет использован для производства биотоплива. Органические отходы перерабатываются на этой биогазовой установке, одной из первых в Швеции. Завод работает уже более 20 лет и находится в городской собственности.

"Мы можем перенаправить выработанную энергию в другие сферы, например, на питание муниципального автопарка, – уточнил Торе Сигурдссон, менеджер биогазовой установки C4 Energi. – Полученный продукт также может использоваться как удобрения, которые мы развозим по полям".

Бóльшая часть биогаза используется в качестве биотоплива, остальное идёт на отопление. Эта круговая система отлично подходит для местных климатических условий.

"Мы тонули в органических отходах, ведь у нас много сельскохозяйственных угодий и предприятий пищевой промышленности. Со временем мы поняли, что можем использовать их в качестве источника чистой энергии. Так и возникают инновации: есть проблема и мы ищем оптимальные решения", – подытожил Магнус Лунд из мэрии Кристианстада.