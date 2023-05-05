Власти Венгрии считают, что ЕС "несправедливо" удерживает средства из европейских фондов

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Брюссель удерживает почти 28 млрд евро из средств ЕС, выделенных Венгрии. Будапешт не получит всю сумму до тех пор, пока не выполнит 27 условий, согласованных с Еврокомиссией.

Венгрия в четверг обвинила Европейскую комиссию в предвзятом отношении к стране "по политическим причинам" и "несправедливом" удержании средств ЕС.

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил журналистам в Брюсселе, что закон, принятый венгерским парламентом накануне, соответствует требованиям Еврокомиссии по укреплению независимости судебной системы в стране, что должно привести к "оттаиванию" замороженных средств ЕС.

"У Европейской комиссии были четкие ожидания, Венгрия выполнила их осенью прошлого года, а также с помощью только что принятого закона", - сказал Сийярто.

"Те члены комиссии, которые постоянно выражают новые сомнения в приверженности Венгрии, постоянно выдвигают новые требования, они просто имеют предубеждение против нас по политическим причинам. И они удерживают наши средства ЕС совершенно несправедливо, без каких-либо законных оснований или веских причин", - добавил он.

В настоящее время Брюсселем заморожены около 28 миллиардов евро из средств ЕС, выделенных Венгрии. Это включает всю долю страны в фондах сплочения блока на период 2021-2027 годов в размере 22 млрд евро и 5,8 млрд евро в рамках Фонда восстановления и устойчивости.

Комиссия и государства-члены первоначально договорились заморозить только 6,3 млрд евро в рамках программы сплочения - в дополнение к 5,8 млрд евро в рамках Фонда восстановления - в рамках нового механизма обусловленности. Однако в конце декабря эта мера была расширена до всего пакета сплочения в 22 млрд евро после того, как органы ЕС постановили, что ряд других законов - об академических свободах, правах ЛГБТК+ и системе предоставления убежища - не соответствуют Хартии об основных правах.

Чтобы получить деньги, Будапешт должен выполнить 27 так называемых "суперэтапов". В их числе четыре этапа, касающиеся независимости судебной системы, 21 - в рамках механизма обеспечения верховенства закона и два дополнительных, касающихся аудита и отчетности фондов ЕС.

Принятый в среду закон, направленный на выполнение контрольных показателей независимости судебной власти, который вступит в силу 1 июня, охарактеризован представителем Еврокомиссии как "шаг в правильном направлении".

"Однако это еще не конец процесса. Должны последовать дальнейшие шаги", - сказал Кристиан Виганд.

"Официальная предварительная оценка со стороны Комиссии в рамках фондов сплочения и устойчивости будет сделана только после того, как все суперэтапы будут эффективно реализованы", - добавил он, дав понять, что 5,8 млрд евро, которые удерживаются, Венгрия получит лишь после того, как все 27 условий будут выполнены.

Новое законодательство позволит Будапешту после принятия дополнительных оперативных мер, таких как выделение финансирования Национальному судебному совету, осуществляющему надзор за центральным управлением судами, и получения положительной предварительной оценки Комиссии, получить 13 млрд евро из удержанных средств на цели сплочения.

Страна не получит эти средства единовременно, поскольку фонды сплочения выделяются в течение нескольких лет и распределяются по запросам о возмещении расходов.

Чтобы получить 6,3 млрд евро дополнительных средств, Будапешт должен выполнить 21 суперэтап, связанный с механизмом выдвижения условий, а оставшиеся 2,6 млрд евро будут распределены только после решения вопросов академических свобод, прав ЛГБТИ и системы предоставления убежища.

Одна из ключевых битв развернется вокруг так называемого закона о защите детей, который запрещает показ материалов, связанных с гомосексуализмом и сменой пола в образовательных целях аудитории младше 18 лет и т.д.

Закон был широко раскритикован как анти-ЛГБТ и побудил Еврокомиссию и 15 государств-членов начать судебное разбирательство против Венгрии.

Но Сийярто заявил в апреле, что в "вопросе защиты детей Венгрия не пойдет на компромиссы и будет их [детей] защищать". Это говорит о том, что венгерское правительство не готово отступать в этом вопросе.

"Это не просто решение правительства или парламента, это воля народа, выраженная на референдуме, и мы не знаем решения более высокого уровня в демократической стране. Поэтому, конечно, мы будем стоять на защите детей, на защите венгерских детей, независимо от того, сколько стран решат присоединиться к судебному процессу против нас", - добавил министр.