Больше доступных лекарств: Еврокомиссия планирует реформировать рынок

Euronews

Больше доступных и недорогих лекарств. Такова цель Еврокомиссии, которая в среду представила предложения по реформированию фармацевтического сектора. В Брюсселе намереваются создать единый рынок лекарств и таким образом уменьшить различия между странами-членами блока.

"В то время как пациенты в западных и крупных государствах-членах ЕС сегодня имеют доступ к 90% новых зарегистрированных лекарств, в восточной части Евросоюза и в небольших странах-членах блока таких всего 10%. Есть и граждане ЕС, которые вынуждены ждать эти лекарства от 4 месяцев до более чем 2-3 лет", — говорит еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Вот некоторые из предложенных Еврокомиссией мер:

сократить период оценки лекарств c нынешних 400 до 180 дней;

способствовать более легкому выходу на рынок дженериков;

продлить период эксклюзивности инновационных продуктов до 12 лет.

Наиболее спорное предложение касается разработки новых антибиотиков и создания так называемого "ваучера на эксклюзивность". На практике это означает, что если компания прикладывает определенные усилия для создания нового лекарства, она может получить от властей эксклюзивный патент на другой принадлежащий ей препарат и даже, при желании, продать его другой компании.

Еврокомиссия также пытается гарантировать надежность поставок, чтобы избежать дефицита лекарств.

"Девять из десяти дефицитных лекарств — препараты, отпускаемые по рецепту. То есть это не лекарства для комфорта, которые потребитель сам покупает в аптеке. Это лекарства, назначенные врачом из-за терапевтической необходимости. Почти половина потребителей, согласно нашим исследованиям и опросам, сталкивались со сложностями в случае отсутствия препарата", — отмечает генеральный директор Европейской организации потребителей (BEUC) Моник Гойенс.

Еврокомиссия предлагает создать систему раннего предупреждения в случае возникновения у компаний дефицита. Она также планирует создать список критически важных лекарств и таким образом выявить слабые места в цепочках поставок.