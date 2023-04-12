Бывшего вице-спикера Европарламента Еву Кайли выпускают из тюрьмы

Бельгийский суд принял решение освободить Еву Кайли. Это бывший вице-спикер Европейского парламента, в котором в декабре разразился коррупционный скандал. Её после этого исключили из социалистической фракции.

Пять других фигурантов так называемого "Катаргейта" уже выпущены из-под стражи или готовятся выйти на свободу. Среди них итальянец Пьер Антонио Панцери, которого считают вдохновителем заговора. Он пошёл на сделку со следствием. Во вторник под электронное наблюдение на дому был переведён бельгийский евродепутат Марк Тарабелла.

Греченку Кайли обвиняют в принадлежности к преступной организации, отмывании денег и подкупе с целью способствовать принятию Евросоюзом политических решений в интересах Катара и Марокко. Она провела в тюрьме 4 с лишним месяца.

44-летняя Кайли должна будет носить электронный браслет. По словам её защитника, она настаивает на своей невиновности. Этот адвокат Свен Мари сказал в интервью Euronews, что правосудие обращалось с ней как со своим трофеем в назидание другим коррупционерам.

На четверг в Брюсселе назначено очередное слушание дела Кайли с её участием. Мари заверил, что она не убежит в родную Грецию.