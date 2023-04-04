Сотрудники бельгийской и немецкой полиции посетили во вторник штаб-квартиру в Брюсселе Европейской народной партии. Это - крупнейшая в ЕС политическая семья правоцентристской ориентации. ЕНП объявила в пресс-релизе, что визит связан с расследованием, которое проводится в Тюрингии на Востоке Германии.

Немецкие СМИ сообщил, что единственным объектом рейда был Марио Фугт (Mario Voigt), законодатель из Тюрингии, заподозренный в коррупционной коммерческой деятельности. Следствие пытается узнать, как долго он работал на Европейскую народную партию и как много денег он мог получить за это время.

Народниками являются некоторые крупнейшие политики ЕС, в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберта Метсола, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.