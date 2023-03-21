Через суд с Mercedes-Benz взыщут компенсации за "термоокно"

Автопроизводитель Mercedes-Benz должен выплатить компенсации покупателям, если они пострадали от несанкционированной установки в их дизельных машинах устройства, которое манипулирует выбросами отработанных газов. Такое решение объявил во вторник Европейский суд. Дело было возбуждено в Германии владельцем подержанного "Мерседеса", в котором система повторного использования выхлопа работала в определенном диапазоне температур, но уменьшала рециркуляцию при более низких температурах, что приводило к увеличению выбросов оксидов азота.

Федеральный суд Германии ранее отклонил требование истца о возмещении ущерба, утверждая, что автопроизводитель может быть привлечен к ответственности только в том случае, если ущерб был умышленным. В 2015 году выяснилось, что другой немецкий концерн, Volkswagen, ставил на свои дизельные машины программное обеспечение, которое намеренно искажало содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Mercedes-Benz во вторник указал, что остаётся спорным вопрос о том, является ли незаконным его устройство, известное как «термоокно». Но в июле 2022 года европейское правосудие отдельным решением признало практику применения «термоокна» в большинстве случаев незаконной.

Ассоциация европейских потребителей приветствовала решения судей о выплате компенсации, которого добился единственный истец, отметив, что оно может затронуть очень большое число автомобилистов.

"Дизельгейт" и новый дизельный скандал могут подорвать веру в марку "Сделано в Германии" и в крупные корпорации в целом.