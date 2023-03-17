Европейцы переняли у китайцев господство на рынке ветряной энергии ЕС

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Владельцы банковских акций на этой неделе как будто прокатились на американских горках. Сначала крах относительно небольшого Банка Кремниевой долины в Калифорнии вызвал в Европе ударные волны. Пару дней спустя ситуацию усугубили серьёзные проблемы, возникшие у гигантского Credit Suisse.

В обоих случаях власти Соединённых Штатов и Швейцарии предприняли быстрые действия, которые стабилизировали банки и успокоили рынки — пока.

Власти ЕС также вмешались в происходящее, применяя более строгие банковские правила в этом блоке. Тем не менее, последние события были восприняты как тревожный сигнал для сектора, поскольку он не застрахован от дальнейшего повышения процентных ставок.

Тревожные сигналы для банков

Мерейд МакГиннесс, еврокомиссар по финансовой стабильности:

«_Эта ситуация показывает, как меняется экономическая и финансовая ситуация в мире и в Европе. Изменение процентных ставок создало новую среду. Мы должны сохранять бдительность в этой новой среде. Более высокая инфляция и растущие процентные ставки создают для финансовой стабильности иные проблемы, чем низкие долгосрочные процентные ставки_».

Внезапная суматоха в банковском секторе вытеснила из бюллетеней новостей важные политические предложения Европейской комиссии. Они объявила о мерах поддержки в Евросоюзе «зеленой» промышленности - на что ранее пошли КНР и США - путем увеличения субсидий, налоговых льгот и сокращения бюрократических проволочек.

Энергетическая независимость

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

«_Нам, европейцам, нужно лучше развивать нашу собственную индустрию чистых технологий. Нам нужно ускориться. Нам нужно упростить процедуры. Нам нужно улучшить доступ к государственным и частным финансам. Если мы хотим быть независимыми, нам срочно необходимо укрепить и диверсифицировать наши цепочки поставок с партнёрами-единомышленниками_».

Вторжение России в Украину убедило Европу в том, что нельзя слишком полагаться на один источник, и вместо этого нужно стремиться к энергетической независимости.

Ключевым элементом энергетической безопасности являются ветряные электростанции, которые приобретает всё большее значение в Европе с каждым годом. Давайте выясним, довольна ли эта отрасль тем, как Брюссель прокладывает курс на будущее.

Ко мне присоединяется Джайлс Диксон, главный исполнительный директор торговой ассоциации WindEurope, представляющей более 400 операторов ветроэнергетики.

Гробе: На этой неделе Еврокомиссия представила, в частности, Закон о нулевых промышленных выбросах. Меняет ли он правила игры в вашей отрасли?

Европейцы переняли у китайцев господство на своём рынке ветряной энергии

Диксон: Наверное, об изменении правил игры говорить ещё рано. Поддержка нашей отрасли будет менее щедрой, чем та, которую США предоставляют в своем Законе о снижении инфляции. Но, по определению, так будет всегда, потому что мы на союзном уровне не платим налога с оборота. Поэтому приходится полагаться на национальные правительства, например, в предоставлении инвестиционных налоговых льгот. Изменит ли это сразу правила игры? Мы находимся в длительном процессе. Позже в этом году Еврокомиссия предложит создать новый суверенный фонд. Это станет важным источником финансирования и направления инвестиций в систему производства электричества из ветра в Европе. Это часть продолжающегося процесса. Европа, безусловно, осознала тот факт, что она должна делать больше для поддержки своих цепочек поставок экологически чистой энергии.

Гробе: Почти треть существующих в Европе ветряных электростанций выработает свой нормальный ресурс к 2030 году. Гарантирует ли ЕС, что новые ветряные фермы будут производиться в Европе и европейскими компаниями?

Диксон: Мы находимся в странной ситуации. Когда мы построили самые первые ветряные фермы, для них были выбраны самые лучшие площадки. Но теперь на них находятся уже самые старые и наименее эффективные турбины. Мы начали модернизировать многие из них. Когда мы производим капитальный ремонт какой-нибудь из этих изношенных ветряных электростанций, мы можем утроить её выходную мощность, и мы достигаем этого с помощью на четверть меньшего количества турбин. Так что обновлять старое оборудование - это беспроигрышный вариант. Но большинство ветряных электростанций, которые мы собираемся построить в Европе, будут на новых площадках. Модернизация будет лишь частью общей картины расширения ветровой энергетики.

Правительства ЕС ценят свою ветряную индустрию

Гробе: Ветроэнергетика находится на мировом рынке, где высока конкуренция. Европейские производители турбин входят в число лучших в мире. Какой вы видите эту отрасль в Европе через десять лет?

Диксон: Мы надеемся, что она по-прежнему будет процветать, и мы по-прежнему будем строить почти все ветряные турбины, которые сегодня устанавливаются в Европе. Сегодня европейская цепочка поставок господствует на европейском рынке. Раньше она доминировала на китайском рынке, но затем китайцы построили свою собственную индустрию. Что касается европейского рынка, то правительства в Европе по справедливости вознаграждают европейскую промышленность, которая предлагает не только сами турбины. Все её оборудование становится всё более экологически чистым. Сейчас мы начинаем использовать на наших ветряных электростанциях лопасти, которые по истечению срока службы полностью перерабатываются. Важно, чтобы правительства ценили наш вклад в то, как мы интегрируем энергию переменной мощности, которую мы производим, в более широкую энергетическую систему.

Пиво от бабушки и дедушки

Полагаться на собственные ресурсы решили пятеро обитателей дома престарелых Атцгерсдорф в Вене, когда они занялись любимым хобби: пивоварением. А теперь это стало вроде как бизнесом.

Пиво варится по традиционному рецепту и во всё большем количестве, когда были оборудованы второй котел и дополнительное помещение. Бодрящий напиток называется "Oma и Opa", что в переводе с немецкого означает «бабушка и дедушка».

Для пивоваров на пенсии эта операция дала нечто значимое. "Это лучше, чем бездельничать", говорят они.

Заведующему столовой дома престарелых нравится пиво и то, как этикетки наклеены на бутылки: немного криво, немного неряшливо.

"92-летними руками, - говорит он, - уже не так просто наклеить что-то ровно и аккуратно. Да так и должно быть"."