Урсула фон дер Ляйен встречается на этой неделе в Белом доме с Джо Байденом. Глава Еврокомиссии и президент США обсудят 4 темы:

#1 Закон о снижении инфляции. Обе стороны планируют щедро субсидировать свои отрасли чистых технологий в стремлении ускорить "зелёный" переход своей экономики. ЕС считает некоторые части плана США дискриминационными. Брюссель хочет, чтобы Вашингтон заключил с ним торговую сделку.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

Нашей целью должно быть избежание сбоев в трансатлантической торговле и инвестициях. Мы должны обеспечить, чтобы наши соответствующие программы стимулирования были справедливыми и дополняли друг друга. Мы также должны определить, как мы можем совместно извлечь выгоду от этих масштабных инвестиций, например, путем создания трансатлантической экономики или установления общих стандартов.

#2Обход санкций

ЕС и США ввели жёсткие санкции против России за войну в Украине. Теперь они хотят закрыть лазейки, усилить правоприменение и привлечь незападные страны к соблюдению ограничений.

#3Китай

США хотят, чтобы их союзники ужесточили отношение к КНР в вопросах безопасности, технологической конкуренции и нечестной торговли, особенно если Пекин предоставит Москве военную поддержку.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби:

Госсекретарь Блинкен ясно дал понять, что будут последствия. Он упомянул, что санкции могут быть одним из таких последствий. Мы уже заявляли о том, что есть инструменты, доступные не только Соединённым Штатам, но и нашим союзникам и партнёрам, если Китай будет двигаться в этом направлении.

#4 Экономическая безопасность

Западные державы не хотят зависить от "ненадёжных партнеров". Одна из главных идей США и ЕС - совместно наладить получение критически важного сырья.