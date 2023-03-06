Учреждения ЕС запрещают сотрудникам пользоваться TikTok

Неожиданное решение Еврокомиссии о запрете использования TikTok на рабочих устройствах вызвало эффект домино в Брюсселе и за его пределами, так как все больше учреждений ЕС устанавливают такой же запрет, превращая популярное приложение для обмена видео в изгоя в корпоративной среде.

TikTok принадлежит пекинской компании ByteDance, которую подозревают в нарушении конфиденциальности, шпионаже и передаче данных Коммунистической партии Китая.

Запрет, о котором объявили 23 февраля, теперь действует в исполнительном органе ЕС — Еврокомиссии, двух законодательных органах — Совете ЕС и Европейском парламенте, дипломатической службе — Европейской службе внешних связей, а также в расположенном в Люксембурге контролирующем органе — Европейском суде аудиторов.

Эта мера распространяется не только на корпоративные, но и на личные устройства, которые могут быть подключены к официальной мобильной сети, предоставляемой учреждениями.

"Это необходимо из-за проблем c информационной безопасностью и защитой данных, связанных с приложением, — заявил Euronews представитель Европейского суда аудиторов, подтвердив, что запрет был введен с 1 марта. — Это решение защитит Европейский суд аудиторов от сбора данных третьими лицами, что представляет собой потенциальную угрозу кибербезопасности. Аналогичные решения по другим платформам могут последовать со временем".

Два главных консультативных органа блока — Комитет регионов и Экономический и социальный комитет — также последовали этому примеру в последние дни, сообщили Euronews официальные лица.

Между тем, представитель Суда Евросоюза заявил, что базирующееся в Люксембурге учреждение не испытывало необходимости вводить такой запрет, поскольку приложения на его рабочих устройствах "всегда были ограничены строго необходимым".

Европейский центральный банк, штаб-квартира которого находится во Франкфурте, отказался комментировать "конкретные вопросы IT-безопасности".

Давние подозрения

Примечательно, что ни один из европейских институтов прямо не упомянул Китайскую коммунистическую партию или центральное правительство в Пекине в качестве фактора при принятии решения.

Считается, что это первый случай, когда органы ЕС приняли столь радикальные меры против одного конкретного приложения.

Подозрения в отношении TikTok, однако, далеко не новы и приобрели особую значимость в последние годы, когда платформа превратилась в глобальный феномен, сумев привлечь миллионы подростков в свою управляемую алгоритмами ленту, а отношения между Западом и Китаем заметно ухудшились.

Опасения по поводу иностранного вмешательства вышли на передний план в начале ноября, когда TikTok опубликовал обновление о конфиденциальности, в котором компания открыто признала, что персональные данные европейских пользователей могут быть доступны некоторым из её сотрудников в Китае.

Закон 2017 года обязывает всех китайских граждан и организации "поддерживать, помогать и сотрудничать" с национальной разведывательной службой страны. Закон также заставляет китайские компании, включая их филиалы за рубежом, передавать данные центральному правительству, если их об этом попросят.

Ирландская комиссия по защите данных расследует передачу данных TikTok в Китай и соответствие приложения законам ЕС о конфиденциальности с сентября 2021 года.

TikTok неоднократно заявлял о своей независимости от китайского правительства и говорил, что запреты "ошибочны и основаны на фундаментальных заблуждениях". Компания настаивает на том, что она стремится защитить "данные 125 миллионов человек из ЕС, которые заходят в TikTok каждый месяц".

Так как запреты на использование TikTok в Евросоюзе появились почти синхронно, посол Китая в ЕС Фу Цун выступил с их осуждением в Твиттере. "Очень разочарован тем, что учреждения ЕС вводят ограничения на использование TikTok на устройствах сотрудников, — сказал Фу Цун.—Поскольку экономика блока пытается восстановиться, в интересах ЕС действовать в соответствии со своими словами, соблюдая принципы рыночной экономики и честной конкуренции, чтобы укрепить мировое доверие к деловой среде ЕС, а не наоборот".

При этом десятки западных приложений и сайтов, включая Твиттер, где Фу Цун написал свое сообщение, уже давно заблокированы в Китае в рамках жесткой политики интернет-цензуры.