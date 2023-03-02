Инфляция в зоне евро выше, чем ожидалось, - 8,5%

Рост цен на потребительские товары в зоне евро в феврале составил 8,5% в годовом исчислении. Такие данные представило статистическое агентство Eurostat. Это больше, чем ожидали аналитики. По их прогнозам, инфляция не могла быть выше 8,2%.

Локомотив экономики ЕС Германия объявила накануне об инфляции в феврале на уровне 8,7%.

В феврале прошлого года рост потребительских цен в зоне евро составил 5,8%, что стало рекордом на тот момент за всю историю единого валютного рынка.