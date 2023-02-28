Европейские фармацевты просят улучшить законодательство

Фармацевтическая промышленность Евросоюза добивается прогрессивной реформы законодательства о лекарственных средствах. В конце марта Еврокомиссия должна представить свои предложения по обновлению свода законов и правил 20-летней давности. В преддверии этого события производители лекарств усилили в Брюсселе лоббирование политиков и чиновников, чтобы добиться выгодных себе изменений. В самом сердце Европейского квартала проводится кампания рекламы того, что продаётся в аптеках или поставляется в больницы. "Догоним Америку!" - призывает плакат.

Глава Европейской федерации фармацевтической промышленности Натали Молл обеспокоена отставанием Евросоюза от своих заокеанских конкурентов по объёму инвестиций и доступу к современным методам лечения:

«Есть значительное отставание. Разрыв в объёмах инвестиций между США и ЕС 20 лет назад составлял 2 млрд евро, а сейчас он достиг 25 млрд евро. Брешь между нами увеличилась на тысячу процентов. Такая тенденция очень тревожна, мы хотим остановить её и повернуть вспять».

Профсоюзный деятель добавила, что 25 лет назад 50% новых методов лечения разрабатывались и внедрялись в Европе, а сегодня это только каждый пятый новый метод. Фармацевтические фирмы опасаются, что, воспользовавшись их высокой производительностью и рентабельностью, Брюссель обложит их новыми налогами и вообще затруднит их деятельность в ЕС. Это поставит под угрозу конкурентоспособность и занятость. Представитель одной из ведущих компаний Merck Sharp and Dohme Виргиния Ача говорит, что ей придётся уехать за пределы европейского континента:

«К сожалению, в последние годы мы наблюдаем перемещение клинических исследований в другие части мира. Мы наблюдаем, как инвестиции снова перетекают в страны Америки и Азии. Соединённые Штаты лишили нас лидирующих позиций в биотехнологии и сами их заняли. Мы хотим, чтобы Европа вернула себе эту роль».

В этой политической битве фармацевтические компании напоминают о своем большом экономическом весе. Отрасль расходует в год 43 млрд евро на исследования и разработки, в ней напрямую занято 840 тыс человек, всего она поддерживает в Союзе 2,5 млн рабочих мест.

На данный момент Еврокомиссия продолжает работу над новым законодательством. Она называет основной целью этой реформы «найти правильный баланс между продвижением инноваций и обеспечением доступа граждан ЕС к недорогим лекарствам". Пандемия коронавируса подчеркнула важность улучшений в этой сфере.