Энергоэффективная школа: эстонская глубинка подала пример Европе

Город Пылва на юго-востоке Эстонии гордится первым в стране школьным зданием с практически нулевым энергопотреблением. Реконструкция Пылвасской гимназии с применением инновационных технических решений финансировалась за счёт средств европейского фонда.

Несмотря на энергетический кризис, охвативший Европу, потребление газа, электричества и воды здесь остается на низком уровне. "На крыше нашей энергоэффективной школы, на высоте около 140 метров, установлены солнечные панели, а классы находятся на южной стороне, чтобы улавливать как можно больше солнечного света. – говорит Марит Оймет, учитель и "организатор школьной жизни". –Повсюду конструкции из древесины, это создаёт ощущение уюта и тепла".

На крыше поместились 144 солнечные батареи, которые вырабатывают почти 38 кВт⋅ч электроэнергии. Автоматические жалюзи поднимаются и опускаются в зависимости от уровня освещения, тем самым регулируя температурный режим внутри здания.

Старую советскую школу полностью перестроили в 2016 году. У истоков "зелёной" трансформации объекта стоял Кулдар Лейс, руководитель программы "Тарту – культурная столица 2024" и бывший председатель Пылвасского городского собрания (2013 – 2017). "Для нашего маленького города это был большой рывок вперёд. У нас очень энергоэффективная система вентиляции, мы собираем дождевую воду, которая потом используется в школьных туалетах. Здание подключено к системе центрального отопления и обогревается водяными радиаторами", – говорит бывший политик и менеджер проектов.

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Общий бюджет проекта составил более 5 780 235 евро, большую часть этой суммы выделил Европейский фонд регионального развития (4 913 200). В новой школе, построенной по принципам биоклиматической архитектуры, учатся и работают более 260 детей и педагогов. Школа также открыта для проведения концертов и других городских мероприятий.

ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ ВДОХНОВЛЯЕТ

Светодиодные лампочки, вместо стали и бетона, которые выделяют углекислый газ, – конструкции из натуральных материалов. Теплоизоляция и освещение положительно влияют на самочувствие и мотивацию учеников и учителей.

"Место, в котором я нахожусь, помогает мне учиться. Благодаря школе я больше знаю об экологических проблемах. Теперь я выключаю свет, когда ухожу из комнаты, сортирую отходы и даю новую жизнь старым вещам", – говорит ученица Лаура.

Энергосберегающая Пылвасская гимназия стала одним из лучших европейских проектов, принявших участие в конкурсе REGIOSTARS. Опыт эстонской глубинки вдохновляет и другие страны.