Приз зрительских симпатий LUX присуждён фильму "Близость"

Приз зрительских симпатий европейской кинопремии LUX получил фильм "Близость". Он повествует о близости между двумя 13-летними мальчиками, которая закончилась трагически

Европейскую кинопремию LUX за 2023 год по итогам зрительского голосования завоевал фильм "Close", что значит "близость". Этот и ещё два из пяти фильмов, которые были номинированы с учётом мнения аудитории и депутатов Европарламента, посвящены однополой любви. Работа бельгийского режиссёра Лукаса Донта повествует о близости между двумя 13-летними мальчиками. Мать одного посчитала их дружбу странной, чем навлекала на себя обвинения в безответственности. В результате всё закончилось трагично.

После церемонии в Брюсселе Донт объяснил Euronews, почему в европейском кинематографе теме гомосексуализма уделяется повышенное внимание:

«Если посмотреть на Болгарию, Венгрию или Италию, мы видим тенденцию пропаганды против ЛГБТ-сообщества. Поэтому я не нахожу ничего удивительного в том, что во многих этих фильмах затрагиваются темы идентичности, гендера, сексуальности. Я также думаю, что мир, в котором мы живём, часто представляет себя очень жестоким образом. Снимая «Close», мы хотели показать наше человеческое стремление к общению, когда мы молоды».

В шорт-лист вошли ещё четыре фильма: «Алькаррас» из Испании, «Пылающие дни» из Турции, «Треугольник печали» из Швеции и «Блуждающий огонёк» из Португалии.

Премия LUX, учреждённая совместно Европарламентом и Европейской киноакадемией, направлена на повышение осведомленности общества о таких вопросах, как человеческое достоинство, социальная интеграция, терпимость и справедливость.

Лукас Донт сказал, что такая поддержка помогает артистам высказываться «_искренне и радикально_»:

«Я думаю, что все эти пять фильмов говорят о нашей человеческой природе, о нашей потребности в волшебстве и месте, где можно изобретать самого себя. Создать один из этих пяти фильмов и быть в центре этого праздника европейского кино действительно много значит для меня, для нас".

Европейский парламент организовал около 500 показов этих пяти картин с субтитрами на 24 официальных языках Союза и с устройствами для слабослышащих зрителей. После сеансов обсуждались поднятые проблемы, в том числе необходимости поощрять культурное разнообразие.

Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва передаёт:

_"Около 45 тыс человек бесплатно посмотрели эти фильмы, им разрешили проголосовать вместе с евродепутатами. Впервые на церемонию награждения была приглашена публика. Полный аншлаг был на просмотре в ходе пленарной сессии". _