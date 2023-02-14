ЕС добавил Россию в "черный спиок" налоговых убежищ

Евросоюз включил Россию в список стран - налоговых убежищ. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

В заявлении указывается, что Россия была включена в список после того, как рабочая группа проверила принятое в 2022 году законодательство на соответствие критериям налогового управления. Эксперты пришли к выводу, что Россия не выполнила обязательства по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний.

Кроме того, указывается в документе, диалог с РФ по налоговым вопросам застопорился после российской агрессии в отношении Украины.

Помимо России в список добавлены Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Маршалловы Острова.

Список стран налоговых убежищ обновляется каждые шесть месяцев. В него включают те юрисдикции, которые не соблюдают стандарты ЕС с точки зрения налоговой прозрачности, справедливости или внедрения международных стандартов для предотвращения размывания налоговой базы или перемещения прибыли.