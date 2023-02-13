Высокие амбиции: супертелескоп LOFAR объединил европейских учёных

Откуда мы взялись? Бесконечна ли Вселенная? Как работает многонациональный исследовательский проект? Рене Вермёлен, руководитель LOFAR, рассказал Euronews об этом низкочастотном радиотелескопе: "Вселенной более 13 миллиардов лет. Мы можем отмотать назад это время, по крайне мере 90%, взглянуть на объекты, их форму. Мы действительно обнаружили пульсары, чёрные дыры, целые галактики. Вот на что вы натыкаетесь, когда проводите широкое сканирование неба".

Новая структура, над которой сейчас работает Рене Вермёлен и его коллеги, называется LOFAR ERIC – Европейский консорциум исследовательской инфраструктуры. Еврокомиссия организовала такую форму сотрудничества около десяти лет назад с целью объединить усилия учёных, объединить ресурсы, деньги.

"Узнаем ли мы благодаря LOFAR, есть ли конец у Вселенной или она бесконечна? Это сложный вопрос, – говорит Рене Вермёлен. – Но вот в чём LOFAR точно может быть полезен: он поможет понять, как формировались первые объекты во Вселенной. Сколько времени ушло на это? Сколько их? Сколько материи во вселенной? Это даст ответ на вопрос, насколько велика Вселенная, и, что более важно, что с ней будет дальше. Будет ли она вечной или её ожидает сжатие и коллапс? Я не говорю, что только наш проект способен дать ответ. Для этого нужно много телескопов, но мы играем ведущую роль в этом процессе, потому что длинные радиоволны, с которыми мы работаем, обладают уникальной диагностической способностью. Мы надеемся, что LOFAR поможет собрать бóльшую часть пазла, но, работы хватит и другим".