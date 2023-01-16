Перенесшим рак помогают вернуться к работе

Как совместить работу и длительную болезнь? Европейский проект I-KNOW-HOW, реализуемый совместно с пациентами, компаниями и медучреждениями, предлагает маршрутизацию возвращения в строй для людей с диагностированным онкозаболеванием.

Таких, как героиня репортажа, банковский работник Сандрин Моризе. "Это болезнь, при которой можно очень быстро впасть в депрессию, - говорит женщина, воспользовавшаяся возможность без стресса вернуться в офис. - Но когда вы получаете поддержку, когда работодатель понимает ситуацию и сопровождает вас, это дает дополнительную волю к выздоровлению и движению вперед".

Дорожная карта для пациента и компании

Сандрин подключилась к проекту вместе со своим врачом, онкологом Лоранс Ванлемменс из госпиталя Лилля, где женщина, страдающая раком молочной железы, в течение двух лет получает лечение. Сегодня она вышла в ремиссию и считает, что работа поможет ей быстрее восстановиться.

Сандрин, как и другие пациенты-волонтеры, опирается на информационный бюллетень, подготовленный в рамках проекта. В 13 разделах есть все, что необходимо знать работнику, его врачу и отделу кадров компании для обеспечения комфортного возвращения человека в строй. "Тут есть разделы, в которых говорится о том, как рассказать о своей болезни, обсуждается вопрос "Стоит ли поговорить с работодателем?" - комментирует доктор Ванлемменс. - Люди могут переходить по полезным ссылкам. Так, например, они могут зайти на сайт системы социального обеспечения Ameli и узнать, что такое визит перед возвращением на работу. Цель проекта в том, чтобы поддержать пациентов с самого раннего этапа, найти для них оптимальный вариант".

Общий бюджет проекта - 4 миллиона евро, 2,4 из которых поступают по линии Европейской политики сплочения. Остальные средства выделят страны-участницы - Бельгия, Нидерланды и Великобритания. К проекту также примкнули европейские муниципалитеты, а также специалисты по кадрам заинтересованных компаний.

Среди них - Арно Шваршаупт, директор по персоналу банка CIC Nord-Ouest, где вновь работает Сандрин. "Нужно без колебаний обсуждать все вопросы вместе с работниками, у них меньше табу, чем у нас, в отношении этой темы, - считает он. - Не следует возводить ограничения, важно все сделать, чтобы человек мог вернуться. Оговорюсь: только если он сам этого хочет. Если работник не хочет, смысла давить на него нет".

Изабель Вимаес стоит у руля проекта I-KNOW-HOW и отслеживает ситуации по реинтеграции перенёсших онкозаболевания людей. "Нам еще многое предстоит сделать на уровне законодательства, корпоративной культуры, изменения менталитета в вопросе возвращения на работу и роли занятости в жизни людей", - резюмирует она.

Благодаря слаженным усилиям участников и координаторов проекта все больше европейских пациентов после лечения смогут вернуться к любимому делу.