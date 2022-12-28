Кремль отрицает "деструктивное влияние" России на ситуацию вокруг частично признанного Косова. "Сербия - это суверенная страна, и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду.

При этом Песков отметил "тесные союзнические отношения" между странами.

"Россия очень внимательно следит за тем, что происходит, как обеспечиваются права сербов, и, конечно, мы поддерживаем Белград в тех действиях, которые им предпринимаются", - добавил Песков.

"Вагнеровские баррикады"

Ранее министр внутренних дел Косова Джеляль Свечля заявил что Сербия, находясь под влиянием Москвы, пытается дестабилизировать ситуацию в частично признанной республике, оказывая поддержку сербскому меньшинству, которое уже несколько недель блокирует дороги на севере.

"Сербия под влиянием России привела армию в состояние боевой готовности и отдает приказ о возведении новых баррикад, чтобы оправдать и защитить преступные группировки, которые терроризируют граждан сербской национальности, проживающих в Косове", - говорится в заявлении Свечли.

В интервью местному порталу Istraga.ba премьер-министр Косова Альбин Курти назвал блокпосты в Митровице "вагнеровскими баррикадами".

"У них есть оружие, и они возводят баррикады, чтобы блокировать поток машин и прикрыть вооруженного человека в форме, который откроет огонь по приближающимся машинам", - пояснил он.

"А на снимках в соцсетях видно, как они хвастаются и боготворят Кремль и "вагнеровцев", - добавил Курти.

Возможное вмешательство НАТО

10 декабря после ареста бывшего сербского полицейского, предположительно напавшего на своих действующих коллег, косовские сербы возвели несколько блокпостов в Митровице, заблокировав путь к части города, в которой в основном проживают этнические албанцы.

Мэры северных косовских муниципалитетов, а также местные судьи и около 600 полицейских ушли в отставку в прошлом месяце в знак протеста против решения косовского правительства заменить сербские автомобильные номерные знаки номерами, выданными Приштиной. На севере частично признанной республики проживают около 50 тыс. этнических сербов.

В результате возросшего напряжения между Белградом и Приштиной во вторник Сербия привела армию страны в состояние наивысшей боевой готовности, а протестующие возвели новые баррикады.

Белград подчеркивает стремление защитить сербское национальное меньшинство и отрицает попытки дестабилизировать ситуацию у соседей.

Косово, где в основном проживают этнические албанцы, при поддержке Запада провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Пять государств ЕС (Испания, Греция, Румыния, Словакия и Кипр) отказываются признавать государственность Косово, а Россия блокирует членство Косова в ООН.

Правительство Косова заявило, что правоохранительные органы могут и готовы вмешаться в ситуацию, но они ждут, когда миротворческие силы НАТО отреагируют на запрос Приштины очистить блокпосты.

Белград отмечает, что переговоры с иностранными дипломатами о выходе из кризиса продолжаются.