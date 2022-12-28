English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Новости Европы

Россия отрицает вмешательство в кризис в Косове после заявлений о "барррикадах "Вагнера"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Этнические сербы блокируют дороги в Митровице.
Этнические сербы блокируют дороги в Митровице.   -   Авторское право  Visar Kryeziu/AP

Кремль отрицает "деструктивное влияние" России на ситуацию вокруг частично признанного Косова. "Сербия - это суверенная страна, и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду.

При этом Песков отметил "тесные союзнические отношения" между странами. 

"Россия очень внимательно следит за тем, что происходит, как обеспечиваются права сербов, и, конечно, мы поддерживаем Белград в тех действиях, которые им предпринимаются", - добавил Песков.

"Вагнеровские баррикады"

Ранее министр внутренних дел Косова Джеляль Свечля заявил что Сербия, находясь под влиянием Москвы, пытается дестабилизировать ситуацию в частично признанной республике, оказывая поддержку сербскому меньшинству, которое уже несколько недель блокирует дороги на севере. 

"Сербия под влиянием России привела армию в состояние боевой готовности и отдает приказ о возведении новых баррикад, чтобы оправдать и защитить преступные группировки, которые терроризируют граждан сербской национальности, проживающих в Косове", - говорится в заявлении Свечли.

В интервью местному порталу Istraga.ba премьер-министр Косова Альбин Курти назвал блокпосты в Митровице "вагнеровскими баррикадами". 

"У них есть оружие, и они возводят баррикады, чтобы блокировать поток машин и прикрыть вооруженного человека в форме, который откроет огонь по приближающимся машинам", - пояснил он. 

"А на снимках в соцсетях видно, как они хвастаются и боготворят Кремль и "вагнеровцев", - добавил Курти. 

Возможное вмешательство НАТО

10 декабря после ареста бывшего сербского полицейского, предположительно напавшего на своих действующих коллег, косовские сербы возвели несколько блокпостов в Митровице, заблокировав путь к части города, в которой в основном проживают этнические албанцы.

Мэры северных косовских муниципалитетов, а также местные судьи и около 600 полицейских ушли в отставку в прошлом месяце в знак протеста против решения косовского правительства заменить сербские автомобильные номерные знаки номерами, выданными Приштиной. На севере частично признанной республики проживают около 50 тыс. этнических сербов.

В результате возросшего напряжения между Белградом и Приштиной во вторник Сербия привела армию страны в состояние наивысшей боевой готовности, а протестующие возвели новые баррикады.  

Белград подчеркивает стремление защитить сербское национальное меньшинство и отрицает попытки дестабилизировать ситуацию у соседей. 

Косово, где в основном проживают этнические албанцы, при поддержке Запада провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Пять государств ЕС (Испания, Греция, Румыния, Словакия и Кипр) отказываются признавать государственность Косово, а Россия блокирует членство Косова в ООН.

Правительство Косова заявило, что правоохранительные органы могут и готовы вмешаться в ситуацию, но они ждут, когда миротворческие силы НАТО отреагируют на запрос Приштины очистить блокпосты.

Белград отмечает, что переговоры с иностранными дипломатами о выходе из кризиса продолжаются.