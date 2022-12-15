В Европарламенте разразился новый коррупционный скандал

Главный прокурор Евросоюза Лаура Кодруца Кёвеши потребовала в четверг снять неприкосновенность с двух депутатов Европарламента от Греции. Еву Кайли и Марию Спираки подозревают в "мошенничестве, наносящем ущерб бюджету ЕС". Их дела имеют отношение к возмещению расходов на парламентскую деятельность.

Кайли является центральной фигурой в скандале о получении евродепутатом взяток, который разразился в этом месяце и получил название "Катаргейт". Она лишена звания вице-спикера, исключена из фракции социал-демократов и помещена в Брюсселе под стражу.

Правоцентрист Спираки заявила Euronews, что не занималась мошенничеством, и что компенсация её расходов находилась в ведении одного из бывших сотрудников Европарламента.