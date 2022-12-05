Ограничит ли Запад нефтяные доходы России?

Европа и «Большая семёрка» начали новое наступление в энергетической войне против России, ударив её по очень чувствительному месту: по доходам от нефти. В понедельник вступило в силу эмбарго на импорт сырой нефти в ЕС из РФ. При этом, по согласованию Евросоюза со странами G7 и Австралией, ценовой потолок для российской нефти установлен на уровне 60 долларов за баррель. В её перевозке по более высоким ценам не разрешено участвовать европейским судоходным и страховым компаниям. Цели этой меры разъяснил исполнительный вице-председатель Еврокомиссии:

«Та цена, которая была установлена, даёт нам две вещи, - сказал Франс Тиммерманс. - Мы хотим уменьшить доход, который Путин получает от своей нефти, потому что он финансирует этим доходом свою варварскую войну и зверства россиян в Украине. В то же время мы ведём тесный диалог с нашими трансатлантическими партнерами о том, как не подрывать международные рынки нефти, что нам не было бы полезно».

Поставки нефти из России имеют огромное значение, поскольку она является вторым по величине в мире экспортером сырца после Саудовской Аравии. В 2021 году около половины этого экспорта пришлось на Европу. Но Европа предоставляет другими регионам много танкеров и страховых услуг, поэтому для ЕС и Великобритании важно не работать с такими странами, как Китай или Индия - если они не примут ценовой потолок. Такое положение даёт Евросоюзу сильный рычаг давления на международный рынок.

Но эксперт по торговле энергоносителями из британской фирмы Wood McKenzie не уверен, что лишение России таких услуг будет всем полезно:

«Мы довольно скептически относились к тому, что это приведёт к существенному сокращению потоков российской нефти, - сказал Алан Гелдер. - Мы не думаем, что Китай и Индия будут участвовать в ограничении цен, поэтому поставки к ним из России в основном продолжатся. Многие страны ЕС продолжат торговать на приемлемых для Москвы условиях, хотя им на самом деле запрещено перерабатывать её нефть с сегодняшнего дня. Поэтому мы не думаем, что это в ближайшее время причинит России серьёзный ущерб. Но время покажет».

Кремль заявили, что разрабатываются меры, позволяющие отказаться от поставок нефти в страны, которые введут потолок цен на российскую нефть, даже если это будет означать сокращение её добычи. А МИД России заявил, что её не интересует, какими будут ограничения на её нефть, поскольку договариваться с партнерами Россия будет напрямую.