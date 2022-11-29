К поездке Шарля Мишеля в Пекин в целью улучшения отношений ЕС с КНР

Председатель Европейского совета на этой неделе отправится в КНР, чтобы лучше понять её позиции по злободневным вопросам. Шарль Мишель посетит Пекин 1 декабря и встретится с председателем КНР и генеральным секретарём Коммунистической партии Си Цзиньпином, премьер-министром Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Это произойдёт спустя шесть недель после того, как лидеры 27 стран Евросоюза провели трёхчасовую стратегическую дискуссию по Китаю, вызванную отказом КНР осудить войну России против Украины. Они также обсудили растущий дефицит торгового баланса в пользу Пекина и признали, что ЕС сильно зависит от китайских технологий и сырья.

Кроме того, Брюссель опасается последствий для своей безопасности от вложения китайских капиталов в критически важную инфраструктуру блока, от напористости Китая в регионе, в частности, от его риторики в отношении Тайваня, и от неожиданного переизбрания Си на третий срок.

«Председатель Евросовета получил, я думаю, чёткий мандат на то, какой должна быть наша политика в отношении Китая, — заявил на прошлой неделе представитель ЕС. - Мишель подумал, что было бы хорошо взаимодействовать с Китаем, поскольку мы находимся на критическом этапе».

Они обсудят геополитические события, экономику и торговые связи, а также другие глобальные проблемы, включая изменение климата, здравоохранение, рост цен на продукты питания и энергоносители.

"Ожидается, что глава Совета ЕС поднимет «вопросы прав человека и наших ценностей», - сказал чиновник, упомянув о недавних событиях в Гонконге и Синьцзяне.

До сих пор неясно, примет ли Мишель участие в совместной пресс-конференции с кем-либо из своих китайских хозяев, учитывая действующие в стране строгие мер по борьбе с COVID-19.

Также маловероятно, что по итогам визита будет принято какое-либо важное заявление.

Ключевыми темами дискуссий станут действия России и влияние на неё Китая. ЕС хочет добиться от Китая гарантий, что он будет поставлять России оружие или какие-либо материалы, находящиеся под западным эмбарго.

В этом плане Китай в последние недели подавал позитивные сигналы, включая согласие на совместное коммюнике "Большой двадцатки", в котором «самым решительным образом осуждается агрессия Российской Федерации против Украины».

Первая очная встреча Мишеля с Си состоится через месяц после того, как канцлер Германии Олаф Шольц посетил Пекин с визитом, а президент Франции Эммануэль Макрон встретился с китайским лидером на полях саммита G20.

Евросоюз также недавно принял закон, направленный на ограничение доступа китайских субсидируемых компаний на рынок ЕС.

В повестку дня встреч могут ворваться недавние события в КНР, когда там имели место крупнейшие за последние десятилетия проявления общественного несогласия.

В последние дни по Китаю прокатились протесты в связи с гибелью 10 человек в городе Урумчи на западе Синьцзяна. Там вспыхнул пожар в жилом доме, в котором люди находились взаперти из-за жёстких антиковидных мер.