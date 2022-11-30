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Китай

Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь

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 Euronews
Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь
Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь   -   Авторское право  скриншот из видео AFP

В возрасте 96 лет скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь.

Находясь на этом посту с 1993 по 2003 годы он последовательно проводил курс Дэн Сяопина на строительство "социализма с китайской спецификой", что подразумевало проведение либеральных реформ в экономике при сохранении контроля партии над политической сферой.

Цзян Цзэминь не появлялся на публике с 2019 года.

Слухи о плохом состоянии здоровья политика усилились после того, как он не принял участие в мероприятиях в честь столетия Компартии Китая в 2021 году. 

Как сообщило Центральное телевидение Китая, политик проходил лечение от лейкемии и страдал функциональной недостаточностью внутренних органов.