Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь

В возрасте 96 лет скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь.

Находясь на этом посту с 1993 по 2003 годы он последовательно проводил курс Дэн Сяопина на строительство "социализма с китайской спецификой", что подразумевало проведение либеральных реформ в экономике при сохранении контроля партии над политической сферой.

Цзян Цзэминь не появлялся на публике с 2019 года.

Слухи о плохом состоянии здоровья политика усилились после того, как он не принял участие в мероприятиях в честь столетия Компартии Китая в 2021 году.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, политик проходил лечение от лейкемии и страдал функциональной недостаточностью внутренних органов.