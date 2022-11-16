"Война подошла к границам НАТО"Комментарии
Взрыв в польской деревне Пшеводув, в результате которого погибли мирные жители, показал, "насколько близко война в Украине подошла к границам НАТО". Так в интервью Euronews комментирует инцидент с падением ракеты Михал Барановский, директор варшавского отделения НКО "Германский фонд Маршалла".
"Эта ракета не прилетела бы и не убила бы двух польских граждан, если бы Россия не развязала в Украине войну," – считает аналитик.
Варшава и Брюссель снизили градус напряжения, заявив, что, по данным предварительного расследования, к смертоносному инциденту привела работа украинской ПВО после того, как российские крылатые ракеты обрушились на Украину.
"Я буду предельно ясен: произошедшее – не вина Украины. Ответственность лежит целиком на России, которая продолжает вести свою незаконную войну," – заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По словам Барановского, системы противовоздушной обороны используют радары для обнаружения приближающихся вражеских ракет и их перехвата, как правило, с помощью зенитных установок. "В зависимости от траектории и высоты перехвата обломки могут упасть очень далеко" – пояснил он.
Средства ПВО Североатлантического альянса размещены в городе Жешув на юго-востоке Польши. Барановский описал обстановку в регионе как "напряжённую".
"Чтобы подобные инциденты не повторялись, и чья-то ракета случайно не приземлилась в одной из стран НАТО, необходимо добиться прекращения российских ракетных ударов по украинским городам, необходимо сделать так, чтобы Украина могла эффективно защищаться, как в воздухе, так и на суше," – добавил эксперт.