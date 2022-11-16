"Война подошла к границам НАТО"

Взрыв в польской деревне Пшеводув, в результате которого погибли мирные жители, показал, "насколько близко война в Украине подошла к границам НАТО". Так в интервью Euronews комментирует инцидент с падением ракеты Михал Барановский, директор варшавского отделения НКО "Германский фонд Маршалла".

"Эта ракета не прилетела бы и не убила бы двух польских граждан, если бы Россия не развязала в Украине войну," – считает аналитик.

Варшава и Брюссель снизили градус напряжения, заявив, что, по данным предварительного расследования, к смертоносному инциденту привела работа украинской ПВО после того, как российские крылатые ракеты обрушились на Украину.

"Я буду предельно ясен: произошедшее – не вина Украины. Ответственность лежит целиком на России, которая продолжает вести свою незаконную войну," – заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Барановского, системы противовоздушной обороны используют радары для обнаружения приближающихся вражеских ракет и их перехвата, как правило, с помощью зенитных установок. "В зависимости от траектории и высоты перехвата обломки могут упасть очень далеко" – пояснил он.

Средства ПВО Североатлантического альянса размещены в городе Жешув на юго-востоке Польши. Барановский описал обстановку в регионе как "напряжённую".

Было ощущение разворачивающегося кризиса. Сейчас напряжение понемногу утихает, поскольку мы узнаём больше фактов о том, что произошло, а чего точно быть не могло. Но в первые часы здесь царила атмосфера неопределённости и опасности. Михал Барановский Директор варшавского офиса Германского фонда Маршалла

"Чтобы подобные инциденты не повторялись, и чья-то ракета случайно не приземлилась в одной из стран НАТО, необходимо добиться прекращения российских ракетных ударов по украинским городам, необходимо сделать так, чтобы Украина могла эффективно защищаться, как в воздухе, так и на суше," – добавил эксперт.