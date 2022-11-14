Франция: возвращение к энергонезависимости

Атомная энергия – жемчужина в короне энергогенерации Франции.

Являясь обладательницей крупнейшего в Европе парка атомных электростанций, страна гордилась тем, что, по большому счету, была независимой в сфере энергетики. Но в 2022 году произошли серьезные изменения.

На этой электростанции в Палюэле в Нормандии все реакторы работают. Однако старение других французских АЭС привело к тому, что в 2022 году почти половина реакторов была остановлена на техническое обслуживание, что сильно снизило выработку электроэнергии. Будучи крупнейшим экспортером электроэнергии на континенте, Франция сейчас импортирует больше, чем экспортирует, так как 26 из 56 реакторов не работают.

Импорт электроэнергии необходим для поддержания баланса, объясняет руководитель АЭС "Палюэль" Жан-Мари Бурсье.

"В течение дня есть время, когда мы экспортируем электроэнергию, а есть время, когда мы ее импортируем, поскольку, как вы знаете, электроэнергию нельзя хранить. Всегда должен быть баланс между производством и потреблением", - говорит Бурсье.

Президент страны Эммануэль Макрон планирует решить проблему старения АЭС во Франции путем "перезапуска" атомной энергетики на пути к углеродной нейтральности.

Энергетическая компания EDF, национализированная в этом году, намерена построить шесть реакторов нового типа, первый из которых должен быть готов примерно к 2035 году. Но экоактивисты в Палюэле считают, что 50 миллиардов евро лучше потратить на более экологичные источники энергии.

"Ничего не будет готово ни в 2035-м, ни в 2037-м, как обещают. К тому же это будет стоить нам целого состояния. EDF - банкрот. Поэтому платит государство, то есть мы. Но на эти деньги мы могли бы сделать гораздо больше в плане возобновляемых источников энергии, таких как энергия солнца и ветра, в плане более экологичного транспорта", - полагает местный активист Жан-Поль Дежардан.

С учетом того, что большое количество реакторов в настоящее время находится на техническом обслуживании, а на строительство новых уйдут годы, Франция может еще долго ждать возвращения энергетической автономии.