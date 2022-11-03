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Новости Европы

Первый визит премьера Мелони в Брюссель

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 Вероника Доваль
Джорджа Мелони и Урсула фон дер Ляйен
Джорджа Мелони и Урсула фон дер Ляйен   -   Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Джорджа Мелони выбрала Брюссель для своего первого зарубежного визита в качестве нового премьер-министра Италии. В четверг она встретилась с главами европейских институтов - председателем Европарламента Робертой Метсолой, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Насыщенный день дал ей возможность определить приоритеты Италии на уровне ЕС. По словам Мелони, она осталась довольна атмосферой, царившей во время обмена мнениями.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:"Я хотела дать понять, что Италия, безусловно, хочет участвовать, сотрудничать и защищать свои национальные интересы в рамках европейского измерения, и это поиск вместе с нашими европейскими партнерами наилучших решений для больших вызовов, с которыми мы сталкиваемся".

Глава итальянского правительства также сказала, что встречи в Брюсселе были полезны для разрушения сложившегося вокруг нее нарратива. Эксперты отмечают, что Мелони радикально смягчила свою антиевропейскую риторику и, похоже, рассматривает институты ЕС как потенциальных союзников, а не как "тормоз" для достижения своих целей.

Натали Точчи, директор Istituto Affari Internazionali: "Еще посмотрим, в какой степени и как долго продлится эта попытка, которую Джорджа Мелони предпринимает, чтобы перепозиционировать себя от жестких националистических правых к консервативным правоцентристам, в этом своего рода повороте к умеренности, но совершенно ясно, что такая попытка предпринимается".

Среди тем, которые вызвали разногласия сторон, были энергетика и миграция. В то же время позиции вокруг войны в Украине сблизились. Сотрудничество, ровные отношения и общие намерения отвечают интересам и Рима, и Брюсселя. Как долго продержатся эти улыбки и приятные слова, покажут следующие несколько месяцев, которые будут во многом решающими.