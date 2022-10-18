Нарекания и похвала Европарламента погранслужбе

Европейский парламент не утвердил исполнение бюджета за 2020 год агентства пограничной и береговой охраны, то есть, по сути, не одобрил полностью деятельность Frontex в том году. Голоса разделились примерно поровну: против было 345 депутата, за - 284. В первой группе - левые политические фракции, критикующие агентство за нарушения прав человека. Сопредседатель "зелёных" из Германии особенно недоволен тем, что пограничники выдворяли обратно мигрантов, которые нелегально пытались проникнуть в Евросоюз.

«Мы ясно видим, что на внешних рубежах ЕС сложилась неприемлемая ситуация, и Frontex, по меньшей мере, в курсе этого, - сказала Терри Рейнтке. - Происходили выдворения, и это было доказано. По нашему мнению, было сделано недостаточно, чтобы не допускать такие события».

За несколько дней до голосования в прессу просочился доклад европейского Бюро по борьбе с мошенничеством OLAF, отмечающего, что официальные лица Frontex закрывали глаза на грубое обращение с нарушителями общей границы ЕС, предоставляли неверную информацию европейским Комиссии и Парламенту и, как минимум в одном случае не пришли на помощь лодке, терпевшей бедствие в море. Этот доклад вынудил бывшего директора Frontex Фабриса Леггери уйти в отставку. Но Но левый депутат из Швеции считает круг виновных чиновников гораздо более широким:

"Безусловно, большую ответственность несут не только директор и руководство Frontex, но и правление, в котором представлены все государства ЕС, а также сама Еврокомиссия, надзирающая за агентством, - сказала Малин Бьорк. - Предполагается, что Frontex должно не только оказывать поддержку странам-члены, но также соблюдать верховенство права и уважать законодательство ЕС. Оно не должно быть причастным к нарушениям прав человека - это обратное тому, для чего было создано это агентство".

С другой стороны, политики от правых партий поддержали действия Frontex по охране внешних рубежей ЕС и борьбе с нелегальной миграцией. Глава Европейской народной партии призвал усилить агентство финансами и кадрами. "Мы на стороне офицеров, которые выполняют работу по защите наших границ, особенно Frontex», - сказал Манфред Вебер.

Резолюция Европарламента, принятая в день голосования, требует от Frontex приостановить поддержку операций властей Венгерии, не впускающих в страну нелегальных мигрантов, а также улучшить выявление возможных нарушений прав человека на греко-турецкой границе.