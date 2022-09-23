В Италии проходят внеочередные всеобщие выборы - в воскресенье, 25 сентября 2022 года. Мы собрали всю информацию о том, как проходят выборы в Италии, какие в стране основные партии и кто их кандидаты.

Почему Италия проводит внеочередные выборы?

Предстоящие всеобщие парламентские выборы в Италии первоначально были запланированы на весну 2023 года. Так почему же политикам пришлось в летний зной 2022 года агитировать в борьбе на за голоса избирателей?

Всё началось с отставки премьер-министра страны Марио Драги, 21 июля 2022 г., и распадом его коалиционного правительства, в которое входили левые, правые и центристские партии.

Драги пришел к власти после того, как в январе 2021 года распалась другая коалиция, во главе которой стоял адвокат Джузеппе Конте.

Уходящий премьер-министр Марио Драги Andrew Medichini / The Associated Press

Марио Драги стал символом экономического восстановления Италии после кризиса 2021 года в глазах экспертов и аналитиков всего мира. В результате действий его кабинета Италия была названа "страной года" по версии журнала The Economist - и это стало резким контрастом с ярлыком самой "больной страны Европы", который преследовал Италию после многих лет экономической стагнации.

Тем не менее, словно согласно логике "око за око, зуб за зуб", бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте спровоцировал падение правительства Драги. Партия Конте, "Движение 5 звезд", перестала поддерживать кабинет Драги, отказавшись от поддержки указа об экономической помощи населению.

Произошло это в основном из-за разногласий по поводу размера помощи семьям и предложенного в указе строительства нового завода по переработке отходов в электроэнергию для решения мусорного кризиса в Риме - план, который "Движение 5 звезд" критикует из-за опасений по поводу его возможного воздействия на окружающую среду.

Отставка Драги привела к тому, что первые всеобщие выборы в стране начались в августе 2022 года - месяце, когда большинство итальянцев отправляются на морское побережье.

Даже если не принимать в расчет жару и отпуска, лето и начало осени в любом случае - неудобное время для выборов, поскольку именно в этот период в итальянском парламенте обсуждается (перед последующим одобрением) бюджет на предстоящий год.

Как работает избирательная система Италии?

Итальянская политика часто представляется окутанной тайнами и скандалами. Избирательные правила довольно замысловаты. Новые партии возникают так же быстро, как и исчезают, а скандалы и коррупция десятилетиями сотрясают карьеры политиков.

Начнем с того, что сложная избирательная система Италии сочетает в себе мажоритарный и пропорциональный методы. Примерно треть мест в парламенте распределяется по первой модели и две трети - по второй.

Поскольку Италия - двухпалатная парламентская демократия, всеобщие выборы определяют состав как нижней Палаты депутатов, так и Сената.

Итальянцы в возрасте от 18 лет имеют право голоса, но не выбирают напрямую премьер-министра. Глава правительства избирается после созыва нового парламента, после того, как кандидат получает вотум доверия и одобрение президента.

В отличие от Франции и США, президент Италии не обладает исполнительной властью и выбирается в ходе другого, весьма секретного, раунда выборов.

Хотя общие рамки политической системы Италии остаются в основном неизменными с тех пор, как страна стала республикой в 1947 году, избирательное законодательство часто менялось, и в этом году для итальянцев, идущих на выборы, всё в очередной раз будет несколько по-новому.

Как и на последних всеобщих выборах 2018 года, действующая избирательная система отдает предпочтение коалициям перед отдельными партиями и, в то же время, устанавливает порог большинства в парламенте в 40% мест.

Тем не менее, после референдума 2020 года количество мест в парламенте было сокращено. Теперь итальянцы будут голосовать за 400 членов парламента (а не за 630 как раньше). Число сенаторов также было сокращено с 315 до 200.

В результате многочисленных изменений, происходивших на протяжении десятилетий, политическая система Италии приобрела репутацию нестабильной.

Альянсы и правительства неоднократно рушились, в результате чего за 76 лет существования Итальянской республики сменилось 67 кабинетов министров! Социально-экономические недостатки страны - из-за фрагментарного культурного наследия, резкого разрыва между Севером и Югом страны и зависимости от внешней поддержки - ещё больше усугубили эту проблему.

Более того, за последние три десятилетия политическая обстановка в стране стала ещё более нестабильной. Вакуум власти, возникший после распада коррумпированных крупных партий Италии в начале 1990-х годов, привел к власти медиамагната Сильвио Берлускони. Годы его лидерства уничтожили всякую политическую сплочённость. Затем последовала череда недолговечных коалиционных правительств 2010-х годов, поскольку никому не удавалось получить поддержку большинства в парламенте.

Сильвио Берлускони (в центре) в компании Маттео Сальвини и Джорджи Мелони, три главные фигуры правоцентристской коалиции, на митинге в Риме, 22 сентября 2022 г. Gregorio Borgia / The Associated Press

Основные партии и кандидаты: за кого голосует Италия?

Так называемая "правоцентристская коалиция" (coalizione di centrodestra) в настоящее время лидирует в опросах и включает в себя четыре партии, в том числе "Братья Италии" Джорджи Мелони (Fratelli d'Italia или FDI), "Лига Севера" Маттео Сальвини (Lega Nord или LN) и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони (Forza Italia, FI).

По данным опросов, "Братья Италии" на сегодня - крупнейшая партия коалиции.

Социально консервативная, националистическая сила, которая напрямую восходит к Итальянскому социальному движению - неофашистской партии, созданной после смерти Бенито Муссолини, - "Братья Италии" регулярно подвергались осуждению за связь с наследием фашизма, от которой, по мнению критиков, партия до сих пор не избавилась.

Профессор Андреа Маммоне из римского университета "Сапиенца", эксперт по политической истории итальянских ультраправых, в комментарии для Euronews сказал, что партия "Братья Италии" "отвечает неофашистской традиции" и что "многие её члены демонстрируют позитивное отношение к режиму Муссолини".

Действительно, двое из членов "Братьев Италии" - прямые потомки диктатора Бенито Муссолини и с гордостью носят его фамилию. Более того, в обнародованном недавно интервью 1996 года 19-летняя Джорджа Мелони называет Муссолини "хорошим политиком", который "сделал все, что мог для Италии".

Тем не менее, в нынешнем манифесте "Братьев Италии" нет прямых намеков на фашизм, в нём несколько смягчен социальный консерватизм программы 2018 года, социальные проблемы заменены на экономические. Следует отметить, что Мелони по-прежнему использует жесткий, право-радикальный стиль риторики, в которой постоянно звучат "Бог, отечество и семья". Ранее этим летом она выступила на ультраправом митинге в Испании, осудив "лобби ЛГБТК+" и "исламистское насилие".

Рядом с ней стоит её коллега по коалиции Маттео Сальвини из "Лиги Севера", чей некогда молниеносный взлёт к власти (в 2019 году его партия в одиночку преодолела 40%-ный порог на выборах) сегодня затмила Мелони.

"Лига Севера" возникла в 1990-х годах как сепаратистское движение, призывавшее к независимости процветающих северных регионов Италии, но в середине 2010-х годов Сальвини провел ребрендинг, превратив партию в националистическую силу.

Он баллотируется с манифестом, который соответствует его давней антииммигрантской риторике, обещая сокращение притока нелегальных иммигрантов (под лозунгом "Stop agli Sbarchi", или "Остановим прибытие лодок!")

Более того, Сальвини - давний поклонник Владимира Путина и в 2017 году он носил футболку с изображением российского президента. Выступая против вторжения в Украину и дистанцируясь от Кремля, он одновременно утверждает, что санкции вредят итальянцам больше, чем россиянам.

Третья правоцентристская партия - "Вперед, Италия!" экс-премьера Берлускони. Его партийная платформа может иметь более умеренный подход, чем у его союзников по коалиции, но именно его личная история скандалов привлекает внимание публики: от приговора за уклонение от уплаты налогов в 2013 году до его многолетней дружбы с президентом Путиным и обвинений в предоставлении сексуальных услуг несовершеннолетним.

Хотя электорат "Вперед, Италия!" значительно сократился за последние несколько лет, и теперь партия является меньшей силой в коалиции, поддержка со стороны Берлускони блоков Мелони и Сальвини необходима для того, чтобы коалиция достигла большинства. Это означает, что партия одиозного 86-летнего экс-премьера все ещё может перевесить чашу весов и получить значительную власть.

Лидер Демократической партии Италии Энрико Летта выступает во время открытия избирательной кампании в Риме, 6 сентября 2022 г. Mauro Scrobogna / LaPresse / AP

На другой стороне политического спектра находится левоцентристская коалиция (coalizione di centrosinistra). Ее крупнейшей силой стала Демократическая партия (Partito Democratico), к которой присоединяется множество малых партий с различными прогрессивными позициями.

В настоящее время Демпартию возглавляет Энрико Летта, профессор, бывший премьер-министром Италии с 2013 по 2014 год.

Партия занимает в целом умеренную, проевропейскую позицию и решительно выступает против Путина и войны в Украине. Она также открыто поддерживает права ЛГБТК+, включая однополые браки и законодательство по борьбе с гомофобией.

Демпартия постоянно предостерегает избирателей против набирающих силу "Братьев Италии", которые, по мнению демократов, способны поднять волну авторитаризма.

Бывший премьер Джузеппе Конте, который возглавляет "Движение 5 звезд", перестал поддерживать коалицию Драги, спровоцировав внеочередные выборы Mauro Scrobogna / Lapresse / AP

Вне всякой лево-правой политической бинарности, "Движение 5 звезд" (Movimento 5 Stelle; M5S) вновь выдвинулось в качестве самостоятельной партии. Ее лидер - ещё один бывший премьер Джузеппе Конте.

Популистская партия, политическая ориентация которой всегда была несколько туманной, была основана комиком Беппе Грилло и интернет-предпринимателем Джанроберто Казаледжио в 2009 году как сила низов, направленная против истеблишмента и выступающая против системной коррупции.

"Движение 5 звезд" уже давно претендует на выход за рамки "традиционной" политики, его платформа построена на цифровой демократии, экологичном устойчивом развитии и сочетании прогрессивных и консервативных социальных позиций. Ее подъем в 2010-х годах случился на волне кризиса еврозоны и ухудшения социально-экономического положения Италии, что привело к появлению этой партии в качестве крупнейшей единой силы в Италии на всеобщих выборах 2013 и 2018 годов.

Тем не менее, внутренние расколы в "Движении", особенно после того, как бывший лидер партии Луиджи ди Майо покинул корабль и объединился с левоцентристами, а также все более институциональный имидж снизили народную привлекательность этой партии. Действительно, опросы показывают, что с 2018 года партия потеряла более половины своего электората.

Последней из основных политических сил является так называемый "Третий полюс" (Terzo Polo), центристская коалиция, сформированная из отколовшихся от Демпартии активистов: "Действие" (Azione) бывшего министра Карло Календы и "Италия жива" (Italia Viva, IV) экс-премьера Маттео Ренци.

Этот новый блок был сформирован после того, как неудачная коалиция Календы с левоцентристами провалилась в августе 2022-о, просуществовав всего пять дней.

Оба кандидата в настоящее время выступают с экономически либеральной и проевропейской платформой, направленной на возрождение и цифровизацию итальянского бизнеса.

Помимо четырех основных политических блоков, в выборах участвуют еще несколько второстепенных партий, от крайне левого Народного союза (Unione Popolare, UP) до недавно созданной партии Italexit, которая, как следует из названия, выступает за выход Италии из ЕС.

Поскольку все они набирают однозначные проценты голосов, маловероятно, что эти партии получат много мест в парламенте или даже достигнут проходного порога.

Люди на акции протеста во время выступления лидера "Братьев Италии" Джорджи Мелони в начале ее избирательной кампании (август 2022 г.) Domenico Stinellis / The Associated Press

Какие основные вопросы стоят на повестке дня?

Пока продолжается война в Украине, вызвавшая масштабный энергетический кризис в Европе, растущие счета и все более высокая стоимость жизни заняли центральное место в текущих предвыборных дебатах.

Недавний опрос Quorum/YouTrend показал, что 90% итальянцев обеспокоены своими счетами за электричество.

Партии предлагают различные решения, хотя не все они четко сформулированы - особенно в свете нынешней стагнации на уровне ЕС. Левоцентристская партия предлагает ограничить цены на электроэнергию, а правая партия призывает к энергетической самодостаточности, особенно за счет развития атомной энергетики, при этом попадая под критику своих оппонентов за связь между санкциями и ростом цен.

Ещё один сюжет для разногласий - итальянский план восстановления и повышения устойчивости экономики после коронавирусного кризиса 2020 года. Этот план - часть усилий ЕС по вливанию средств в экономики стран-членов, в соответствии с которым Италия получит от Брюсселя пакет в размере 190 млрд. евро.

В то время как Демократическая партия поддерживает этот план в его нынешней форме, "Братья Италии" призывают к его переформатированию.

У правых есть еще один важный пункт в программе: введение универсального налога. Это позволит ограничить налогообложение на уровне 15% для всех ктегорий доходов. Против этого шага выступают левоцентристские партии, которые поддерживают прогрессивное налогообложение.

Хотя иммиграция, возможно, уже не является такой горячей темой, какой она была на выборах 2018 года, она не исчезла из повестки политических партий.

Сальвини и, в меньшей степени, Мелони - которая переместила этот вопрос в нижнюю часть своего нового манифеста - рассматривают иммиграцию как вопрос внутренней безопасности и призывают к ужесточению действующего иммиграционного законодательства.

Окружающая среда - важный вопрос для левоцентристской партии и "Движения 5 звезд", но упоминание о нем так или иначе есть в программах всех партий.

Наконец, вопросы, связанные с правами ЛГБТК+, также поднимаются по мере хода избирательной кампании, особенно в связи с тем, что возможность создания социально-консервативного правого правительства встревожила некоторые прогрессивные группы, участвующие в нынешней кампании.

Ранее в этом месяце активист ЛГБТК+ ворвался на сцену митинга "Братьев Италии" и вступил в словесную перепалку с Мелони.

Мелони, которая возражает против однополых браков и усыновления однополыми парами, недавно выступила против эпизода мультика "Свинка Пеппа", в котором были показаны однополые родители.

Тем не менее, в манифесте "Братьев Италии" содержится обещание сохранить закон об однополых гражданских союзах, против которого партия выступала после его вступления в силу в 2016 году.

На митинге радикальной партии "Братья Италии" в Анконе (август 2022 г.) Domenico Stinellis / The Associated Press

Что говорят опросы: кто, скорее всего, победит?

Итальянская политика, как известно, непостоянна, и опросы общественного мнения в последние годы тоже сильно колеблются.

Если посмотреть на опросы десятилетней давности, то партия Берлускони была крупнейшей в Италии; пять лет назад таковой была "Лига" Маттео Сальвини; а сейчас - это "Братья Италии" Мелони, которые в 2018 году набрали всего 4% (!) голосов.

Если верить опросам, то стремительный взлет Джорджи Мелони может привести к тому, что она станет первой женщиной-премьером Италии. Римский политик возглавляет крупнейшую партию в коалиции, которая по опросам получает 46-48% голосов - намного выше 40-процентного порога, необходимого для формирования правительства большинства.

"Братья Италии" сами по себе набирают 24-26%, в то время как "Лига" и "Вперед, Италия" - 12-14% и 7-9% соответственно.

Отстаёт левоцентристская коалиция, которая в настоящее время набирает 27-29%, а Демократическая партия 22-24%. "Движение 5 звезд" в настоящее время набирает 13-14%, а центристский блок "Третий полюс" - 5-7%.

Тем не менее, в этом избирательном сезоне особенно велико число неопределившихся избирателей: по некоторым оценкам, 41% избирателей вообще не планируют голосовать.

Демпартия особенно старается привлечь молодых избирателей, которые, по ее мнению, всё ещё могут изменить результаты в её пользу.

Совсем недавно бывший премьер-министр Сильвио Берлускони появился в соцсети Tik Tok: пытаясь привлечь молодых и впервые голосующих избирателей, он пошутил, что он там не для привлечения молодых женщин.

"И вот я обращаюсь к тем, кому недавно исполнилось 18. О чём же вас попросить? - пошутил 86-летний Берлускони в своем первом видео на Tik Tok. - Познакомить меня со вашими подружками? Ни в коем случае! Я здесь чтобы попросить вас проголосовать 25 сентября и проголосовать за меня".