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Новости Европы

Евродепутаты обсудили речь Урсулы фон дер Ляйен "О положении Союза"

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 Sandor Zsiros
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Пленарная сессия Европарламента в Страсбурге
Пленарная сессия Европарламента в Страсбурге   -   Авторское право  The Associated Press. All rights reserved

По окончании ежегодной речи председателя Еврокомиссии "О положении Союза" в Европарламенте состоялись дебаты по ключевым темам, которые затронула Урсула фон дер Ляйен. Большинство депутатов согласилось с её предложением ввести общесоюзный налог на неожиданно высокие доходы, получаемые европейскими энергетическими компаниями от роста цен на электричество и газ. Примечательно, что с фон дер Ляйен не согласился лидер её же Европейской народной партии и тоже немец Манфред Вебер. Он считает, что такое налогообложение находится в компетенции не органов власти ЕС, а правительств и парламента каждой отдельной страны. Особенно это касается Германии:

«Можно ли себе представить, что вопрос о налоге на неожиданную прибыль и ценовом потолке на импортируемый газ решался правительстами без голосования в национальных парламентах? Мы бы это назвали демократической проблемой, - сказал Вебер. - Но сейчас Брюссель хочет это сделать за все другие столицы и без серьёзного обсуждения в Страсбурге. Это не должно быть новой нормой на европейском уровне».

Почти все депутаты на сессии в Страсбурге были едины в своей солидарности с Украиной. Многие законодатели согласны с председателем Еврокомиссии в том, что санкции против России должны оставаться в силе.

«Нам было бы абсурдно менять курс, когда ситуация на поле боя меняется, санкции действуют, и становится очевиден провал стратегии Путина, - сказал французский либерал Паскаль Канфэн. - Мы должны продолжать в том же духе. Это не только о ценах и евро, это также о демократии».

Но откат от демократии в Восточной Европе беспокоит испанского "зелёного". Ему мало того, что глава Еврокомиссии призвала покончить с коррупцией и нарушениями принципов правового государства: 

«Я думаю о верховенстве права в ЕС и о том, как бороться с тем, что происходит в таких странах, как Венгрия и Польша. - сказал Эрнест Уртасун. - Но этого не было в речи госпожи фон дер Ляйен. Мы ожидали больше услышать о нарушении основных права, например, об ограничении права на аборт в Венгрии. Это вызывает у нас крайнюю тревогу».

Депутатов беспокоит также предложение Урсулы фон дер Ляйен сократить потребление электричества на 5% в часы пик. Они опасаются также недовольства граждан, если Еврокомиссия не обеспечит достаточно газа, и в жилых домах зимой будет слишком холодно.